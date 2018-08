Política

Parlamento Vasco

Iturbe descarta una reducción de plantilla de EiTB

Redacción

17/06/2013

La directora general de EiTB ha destacado que este ejercicio contarán con veinte millones menos. Trabajadores de las radios y la web de EiTB se han concentrado frente a la sede del Parlamento

La directora general de EITB, Maite Iturbe, ha planteado la necesidad de reducir los costes "internos" y dotar de mayor eficiencia a la organización de la plantilla, pero ha descartado una "reestructuración" de la radiotelevisión pública en forma de reducción de plantilla tal y como está ocurriendo en otros medios públicos.

Iturbe ha afirmado que la finalización de tres contratos en Radio Vitoria "ligados a un programa que desaparece" y un cuarto de corta duración entran dentro de la "rutina" de gestión del ente público. "Unos programas desaparecen y los contratos relacionados a estos programas también lo hacen, y surgen otros nuevos", ha explicado.

La máxima responsable de EiTB ha ofrecido esta información en sede parlamentaria a petición de EH Bildu y PSE para informar sobre los planes en relación con el empleo público de EITB. La coalición independentista y los socialistas querían sobre todo información acerca de la próxima finalización de una serie de contratos en Radio Vitoria.

La directora general ha subrayado que la plantilla de Radio Vitoria asciende a 45 personas, el mismo número que en 2010, y ha precisado sólo decidieron no renovar "tres contratos ligados programas que finalizan en julio y un cuarto contrato que de meses a modo de transición. Otros dos también terminan, pero se incorporan dos nuevos".

"Todos los días en EITB se toman este tipo de decisiones, programas de finalizan, y comienzan otros nuevos. Plantear esta situación concreta tan lejos como se ha llevado, decir que ponemos en peligro Radio Vitoria, carece de sentido ", ha dicho.

En este punto, ha cuestionado las declaraciones aprobadas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales en defensa de Radio Vitoria al basarse en informaciones erróneas. "Tengo que decir para que la sociedad lo conozca que lo que se ha aprobado en Ayuntamiento y Juntas tiene como única base las redes sociales".

"Radio Vitoria goza de salud. El proyecto de Radio Vitoria es un proyecto de EITB, la marca de Radio Vitoria es una marca de EITB y así va a seguir siendo, la programación va a seguir siendo competitiva, va a seguir siendo una radio cercana y va a seguir al lado de los ciudadanos alaveses", ha señalado.

Costes internos

Iturbe no ha hablado sólo de Radio Vitoria, sino de la gestión del conjunto de EITB y ha llamado la atención sobre la crisis que vive el sector en España y Europa. Y ha mencionado que esa crisis provocó en los últimos cuatro años la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo en los medios de comunicación del Estado.

En el caso de EITB ha realizado un repaso de la evolución de sus presupuestos desde la cota máxima de 174 millones de euros de 2009 a los 121 millones de euros de 2013, y ha destacado que este ejercicio contarán concretamente con veinte millones menos. Por ello, ha dicho, hay que tomar una serie de decisiones para absorber esta menor disposición de recursos.

La primera, ha dicho, es "una reducción del coste transversal interno de EITB" para dirigir los recursos especialmente a la financiación de productos y programa. "También hay que gestionar la contratación en base al dinero que hay para los productos. La calidad ilimitada no va a ser un principio, sino la sostenibilidad y el servicio publico".

"Y además debemos superar la inercia laboral y de organización. Hay que poner en marcha un nuevo modelo, tenemos que sobrevivir y poner en marcha las transformaciones necesarias", ha indicado.

Para la directora general de EITB hay que dejar claro que "no se ha suspendido este año ningún contrato de trabajo y no tenemos ninguna intención de hacerlo en lo que queda de ejercicio. Me preguntan si existe intención de reestructurar EITB, si por ejemplo vamos a llevar a cabo alguna regulación laboral como en otras televisiones del Estado y la respuesta es que no".

"EITB es parte del sector público vasco y va a cumplir lo que en ese sentido apruebe este Gobierno. No se va a repetir lo sucedido en Forta, entre otras cosas porque gastos e ingresos se han equilibrado. El año pasado se logró ese equilibrio y este año también se va a conseguir ", ha concluido.

eitb.com

Por otro lado, ha hecho referencia a la denuncia del comité de empresa de M4F, empresa subcontratada y participada por EiTB para realizar trabajos de redacción y contenidos multimedia para EiTB, que asegura que "los recortes establecidos por la dirección de EiTB en su página web", obligan a la empresa a presentar un ERE de extinción que afectará a 31 trabajadores de la plantilla.

Iturbe ha explicado que en este caso, EiTB tiene una "participación pequeña" en la empresa, por lo que no está relacionada con las decisiones de la dirección.

Protestas

Durante la comparecencia de Iturbe, trabajadores de las radios y la web de EiTB se han concentrado frente a la sede del Parlamento en protesta por los recortes.