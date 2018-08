Política

Caso Caja Navarra

Reacciones de los partidos ante la posible imputación de Barcina

20/06/2013

Gran parte de la oposición ha exigido la dimisión de Barcina y la convocatoria de elecciones anticipadas.

La mayoría de la oposición navarra ha exigido este jueves la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina y la convocatoria de elecciones anticipadas, tras el envío del caso de las dietas de Caja Navarra al Tribunal Supremo.

La juez que investiga el caso de las dobles y triples dietas de Caja Navarra (CAN) ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que valore tomar declaración como imputada a la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, por un presunto delito de cohecho impropio.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha pedido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que convoque elecciones anticipadas o bien que dimita y se abra un nuevo debate de investidura. Jiménez ha declarado que esta decisión era "más que previsible", pero pone a Navarra "en una mala situación, ya que Barcina va a tener que "estar pendiente" de la decisión del tribunal. El dirigente socialista ha considerado que "aquí solo quedan dos opciones", que se convoquen elecciones o que la presidenta dimita y se abra un nuevo proceso de investidura.

Maiorga Ramírez (Bildu), ha asegurado que, con la decisión de la juez de remitir al Supremo el caso Caja Navarra, "hacen aguas las excusas demagógicas" de la presidenta Yolanda Barcina "para no asumir la responsabilidad que le corresponde", que es a su juicio presentar la dimisión. El portavoz de Bildu ha declarado que la ciudadanía "no merece seguir padeciendo estos episodios, que vuelven a situar a Navarra en el centro de la corrupción" y por tanto ha exigido la dimisión de Barcina y la convocatoria de elecciones.

El portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, ha afirmado que, si finalmente es imputada por el Tribunal Supremo, la presidenta Yolanda Barcina "tendría que poner su cargo a disposición del Parlamento o por lo menos someterse a una cuestión de confianza o dimitir".

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha pedido la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina y, si no lo hace, ha emplazado al PSN a que "fuerce" en el Parlamento de Navarra un cambio de Gobierno.

El parlamentario no adscrito de, Geroa Bai, Manu Ayerdi, ha criticado el "empecinamiento" de la presidenta Yolanda Barcina, al negarse a dimitir y convocar elecciones. "La cuestión no está tanto en la decisión de la juez sino en el empecinamiento de Barcina de seguir manteniendo esta situación de inestabilidad política tan grave y alarmante, ese empecinamiento de no convocar elecciones, que es lo que la ciudadanía está pidiendo", ha sostenido.