Fernández no ve fácil un pacto de partidos sobre paz antes de octubre

22/06/2013

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha admitido que "probablemente no va a ser fácil" crear "de aquí a septiembre u octubre" las "condiciones" para un acuerdo sobre la paz entre las cuatro "familias" políticas existentes en el País Vasco.

Fernández ha hecho esta reflexión durante un acto público celebrado en Donostia-San Sebastián, en el que ha expuesto ante distintos ciudadanos los principales contenidos del Plan de Paz y Convivencia aprobado y hecho público la pasada semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Este plan se articula en tres grandes apartados: pasado, presente y futuro y tiene 18 líneas de actuación, entre ellas, investigar las denuncias por torturas, realizar un informe sobre vulneración de derechos humanos, reparar a las víctimas de ETA y de otras "sin amparo legal", promover cambios en la política penitenciaria y la reinserción de los reclusos de ETA.

Durante su intervención, Fernández ha destacado la importancia de "crear condiciones que permitan" cerrar un "acuerdo a cuatro" entre las distintas familias políticas vascas, que es "un principio básico" del plan del lehendakari y algo que resulta necesario "intentar", aunque "de aquí a septiembre u octubre probablemente no va a ser fácil", si bien resulta "fundamental" tratar de conseguir "a toda costa".

Ha aclarado en este sentido que "el problema no es tanto de contenidos como de dificultad para aceptar hoy que se publicite y se explicite una foto de un acuerdo a cuatro".

Un "problema" que, según ha dicho, no es "sólo" de la izquierda abertzale" porque "también hay otras fuerzas que lo tienen".

"Si no se consigue -ha añadido-, que por lo menos no se diga que no se ha intentado. Pero sería un punto de inflexión histórico conseguirlo y a eso es a lo que hay que dedicarle todo el esfuerzo"..