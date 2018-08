Política

Pacificación y convivencia

Fernández: 'La reunión con el Ministerio de Interior ha sido positiva'

Redacción

10/07/2013

Jonan Fernández ha destacado que "lo más importante" es que se ha abierto un nuevo cauce de diálogo con el Gobierno español para hablar de pacificación, víctimas y convivencia.

Los gobiernos central y vasco han abierto hoy un nuevo cauce de diálogo para impulsar el futuro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y, aunque no se han fijado plazos, han acordado seguir los trabajos para poder hacer realidad esa iniciativa.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha sido el encargado de informar a los periodistas de la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, sobre este asunto y a la que ha asistido también el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga.

Tras el largo encuentro, Jonan Fernández ha dejado clara su satisfacción por el hecho de que se haya producido la reunión, algo que en sí mismo, ha dicho, es positivo, ya que desde mayo del pasado año no se había reunido la comisión mixta creada a tal efecto.

Y aunque no se ha llegado a ningún acuerdo, Fernández cree que ahora se abre una etapa nueva, de "normalidad" y de "poder hablar" e intercambiar puntos de vista en un asunto que, según ha reconocido, requerirá mucho trabajo.

Según el secretario de Paz y Convivencia, la reunión ha servido para clarificar cuáles son las posiciones de cada parte y comprobar que hay una "voluntad clara" de impulsar el Memorial, mientras que "las cuestiones de detalle han quedado pendientes de nuevos encuentros y una clarificación".

Ha reconocido que en la reunión se ha hablado de diferentes temas, de la situación de Euskadi tras el cese de la violencia de ETA y de las perspectivas de cada parte.

No obstante, como a Fernández le parece que es "tan importante el hecho de que se haya producido la reunión" y que "esto sea lo normal, se hable con normalidad y se contrasten puntos de vista diferentes", no ha querido "entrar a revelar interioridades" para "no estropear este tipo de trabajos".

Por ello, ha insistido una y otra vez en que lo positivo es que se haya producido el encuentro y que se haya desarrollado en un "ambiente de normalidad", que ha abierto camino y que ha dejado trabajo pendiente para ambas partes para "reflexionar y volver a poner en común".

A su juicio, eso es lo importante porque lo que "está en juego" es que el País Vasco "puede por fin afrontar un tiempo de paz, de fin de la violencia y de convivencia".

"Para que eso sea así -ha apostillado- es necesario que haya diálogo, normalización de relaciones y coordinación. Es fundamental".