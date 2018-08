Política

Proceso de paz

Garitano cree que no puede haber normalidad con 700 presos políticos

Redacción

22/07/2013

El diputado general de Gipuzkoa ha recordado que aunque ETA haya dado todos los pasos que Aiete le ha demandado, los Gobiernos español y francés no han dado ni uno.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha señalado que nadie puede entender que haya una sociedad "vasca y también española" que viva "en normalidad con 700 presos políticos" y ha advertido de que el Gobierno español no puede seguir "anclado" en el "pasotismo de Mariano Rajoy".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Garitano ha denunciado que el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, lleva cinco años en prisión por hacer lo que EH Bildu está llevando a cabo, "animar y desarrollar una política que hoy nos hace gobernar en buena parte de Euskal Herria y tener más de 300.000 votos".

Tras recordar que las recomendaciones de la conferencia de Aiete demandaban pasos a ETA y a los Ejecutivos español y francés, Garitano ha destacado que ETA ha dado todos los pasos que Aiete le ha demandado, pero los Gobiernos ni uno. "No sé si ETA ha hecho lo suficiente, pero lo que sí sé es que los Gobiernos no han hecho nada", ha añadido.

A su juicio, el Gobierno español no puede seguir "anclado" en el "pasotismo de Mariano Rajoy diciendo 'si no me muevo no pasa nada'" porque la sociedad vasca se va a volcar para que eso no sea así.