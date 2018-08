Política

Ponencia de paz

Bakartxo Tejeria pide 'un esfuerzo' para que la ponencia 'continúe'

Redacción

07/09/2013

La presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, ha pedido "un esfuerzo" a los partidos para lograr que la ponencia de paz "continúe". Urizar, por su parte, ha pedido al PSE que no ponga trabas.

Tejeria ha analizado la situación en la que se encuentra la Ponencia de Paz y convivencia del Parlamento vasco, después de que el PSE haya anunciado que abandonará este foro si EH Bildu no asume los compromisos éticos acordados por la Cámara en la pasada legislatura y ratificados en ésta con la abstención de la coalición “abertzale”.



La presidenta del Parlamento ha reconocido que este grupo de trabajo ha estado rodeado de "dificultades" desde un principio, dado que su puesta en marcha se aplazó en varias ocasiones por las diferencias entre los partidos. Finalmente, el grupo de trabajo se creó con la presencia del PNV, EH Bildu y el PSE, mientras que el PP y UPyD rechazaron formar parte del mismo.



Tras aquellos problemas iniciales, ahora han surgido "nuevas dificultades", tal y como reconoce Tejeria, dado que poco después de iniciarse los trabajos de este foro, podría retrasarse su próxima reunión, inicialmente prevista para el 13 de septiembre. El aplazamiento ha sido solicitado por el PSE, que quiere conocer de forma previa las alegaciones que presenta EH Bildu al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco.



Acuerdos mínimos



"Nadie dijo que el trabajo de la Ponencia iba a ser fácil", ha señalado Tejeria, para quien este foro tiene que "seguir" adelante pese a los problemas. "Soy partidaria de que la ponencia, con sus idas y venidas, continúe". De todas formas, ha reconocido que la trayectoria que pueda tener este grupo de trabajo", hasta la consecución de un acuerdo, aunque sea "de mínimos", será "muy dura" y no supondrá "un camino de rosas".



Suelo ético

Tejeria ha recordado que en mayo la Ponencia de Paz acordó, con la mayoría que suman el PNV y el PSE, aunque sin el respaldo de EH Bildu, que sus trabajos se elaborarían sobre la base de ese documento. "Ese suelo ético no se ha tocado ni se va a tocar, Qué ha cambiado desde entonces?", se ha preguntado en referencia a la postura que muestran ahora los socialistas. No obstante, Tejería, que cree que la izquierda abertzale "todavía tiene que dar muchas explicaciones a este país.



Presos y ETA



La presidenta de la Cámara autonómica ha defendido la necesidad de "flexibilizar" y adaptar la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA "a la nueva situación", porque los presos de la banda "también tienen derechos humanos". En este sentido, ha aludido a los acuerdos parlamentarios que, sobre este tema, se han adoptado en el Legislativo de Gasteiz.



Por otra parte, Tejeria ha lamentado que, en una situación sin actividad armada, el Gobierno central "no parece que tenga intención de sentarse" con ETA para tratar de avanzar hacia su desarme y disolución, pese a que ha habido momentos en que "en este país se ha matado y extorsionado", y ambas partes "sí han sido capaces de sentarse a hablar".

Urizar pide al PSE que no ponga "trabas"



Urizar cree que el partido socialista de Euskadi está buscando excusas para abandonar el grupo de trabajo. Además, ha emplazado a los partidos que no quieran formar parte de este grupo de trabajo a que al menos "no pongan trabas" a su labor.



Finalmente, si los socialistas deciden abandonar la Ponencia, PNV y EH Bildu deberían seguir adelante, según Urizar.