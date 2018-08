Política

Navarra

Jiménez reitera su apuesta por un adelanto electoral

14/09/2013

El presidente del PSN, Roberto Jiménez, sostiene que la situación es insostenible y que ha llegado la hora de cambiar de rumbo y poner punto y final a más de 20 años de políticas de derechas.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha defendido que "ha llegado la hora de cambiar el rumbo que ha marcado Navarra durante más de 20 años de gobiernos de derechas" y ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad foral, ante "una situación política, económica y social insostenible y un Gobierno de UPN acabado".

Así lo ha señalado Jiménez en su intervención ante el Comité Regional del PSN celebrado este sábado en Pamplona, en el que ha incidido en la idea de que "hay que dar la vuelta al Gobierno de Navarra para empezar de nuevo" porque "hay otro camino y futuro distinto al que depara la senda del austericidio". "Hay esperanza en Navarra pero no con este Gobierno y no con Barcina, porque sólo ella ha provocado la crisis institucional que sufrimos", ha asegurado.

Ha criticado el líder de los socialistas navarros que el Gobierno de UPN "se aferra al poder" a pesar de que "todos los sectores sociales y económicos, incluso los que han apoyado a la derecha, están reclamando un nuevo ciclo" y ha resaltado que "la mayoría

silenciosa que en Navarra ansía un nuevo cambio de ciclo debe tener voz". "Seamos su voz, trabajemos para trasladar a todos los ámbitos en los que tenemos implantación como partido este anhelo cuya satisfacción es cada día más urgente", ha declarado.

En este sentido, ha invitado a todos los militantes socialistas a "participar en este reto esperanzador y apasionante" y ha insistido en que el PSN debe ser "artífice del cambio de ciclo y la voz de la mayoría social silenciosa que sueña con una nueva era sin victimismos, amiguismos, ni sombras".

Ha admitido Jiménez que "no va a ser fácil" porque "existen muchos elementos" adversos, pero ha apostado por "superar las dificultades, debatir y ponernos de acuerdo hacia el inicio de un nuevo ciclo". "Habrá elementos de flaqueza, pero os pido que después de la desazón, pasemos a alimentar el incoformismo, tenemos que pelear para salir todas de esta", ha zanjado.

Por otro lado, el líder de los socialistas navarros ha vuelto a descartar la presentación de una moción de censura, ya que, según ha señalado, supondría "nombrar un gobierno interino en manos del radicalismo soberanista".

"Queremos iniciar un ciclo de verdad, sostenible y estable y eso no se consigue con una moción de censura", ha sostenido Jiménez, quien ha asegurado, tras subrayar que su partido trabaja "de verdad" en un cambio de ciclo para Navarra, que el PSN no gobernará con Bildu ni tampoco volverá a gobernar con UPN "si no salen los números".