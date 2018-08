Política

Polémica

El PSE, preocupado por el posible uso 'nacionalista' de la educación

Redacción

23/09/2013

Isabel Celaá denuncia que "con la excusa de la ley Wert" el Gobierno Vasco pretende "imponer un currículum de los tiempos de Lizarra".

El PSE-EE ha expresado hoy su preocupación por los posibles cambios que puede introducir el Gobierno Vasco en los contenidos educativos y ha sugerido que pueden pretender utilizar la educación para divulgar el "ideario nacionalista" entre los escolares.

La secretaria de Formación, Estudios y Programas del PSE-EE, Isabel Celaá, se ha pronunciado así tras la publicación hoy en el diario El Mundo de una información, según la cual el Ejecutivo del PNV está preparando un "currículum vasco" para inculcar a los estudiantes la "realidad de la existencia del pueblo vasco", incluyendo a Navarra y a Iparralde.

El mismo periódico mantiene que este proyecto se ha desarrollado como una forma de hacer frente a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), elaborada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

A través de un comunicado, Celaá se pregunta por qué se debe cambiar el currículum (contenidos educativos) y "qué disfunciones se han observado en el actual que justifique esa modificación".

"Si esto no se explica -añade- quedará en evidencia que no es una propuesta de mejora educativa, sino de volver a un currículum partidario propio de tiempos que creíamos pasados. Me preocupa que con la excusa de la ley Wert nos quieran imponer el currículum de Lizarra", ha indicado.

Celaá, quien fue consejera de Educación en la anterior legislatura, también recuerda que el actual Gobierno Vasco ha alabado la estabilidad del sistema educativo de Euskadi y lamenta que, pese a ello, "la primera actuación de envergadura del departamento Educación consista en proponer un vuelco curricular innecesario e inexplicado".

En su opinión, los cambios de contenidos deben ser "razonados y fundamentados", y centrados en la educación de los alumnos y "no en la difusión de la ideología de quien gobierne".