Erkoreka: 'Replantear el autogobierno debería acabar en consulta'

Redacción

27/09/2013

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado hoy que "es el momento" de abordar el debate sobre el futuro de Euskadi en el Parlamento Vasco y que "a partir de ahí" cualquier replanteamiento del régimen de autogobierno debería desembocar en una consulta porque "es inevitablemente así".



En una entrevista en TVE, Erkoreka ha señalado que Euskadi vive un momento "que no se puede comparar con el de Cataluña" porque tras el fin de la violencia de ETA tiene "debates que es preciso superar" como la construcción de la convivencia.



En este contexto ha situado Erkoreka el planteamiento del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que "es el momento que este Parlamento Vasco", que cuenta con "una capacidad representativa que no tenía desde hace años" por las repercusiones de la acción terrorista "asuma el liderazgo" del debate sobre el futuro de Euskadi.



"A partir de ahí cualquier replanteamiento del régimen de autogobierno de Euskadi debería desembocar en una consulta, es inevitablemente así", ha señalado el portavoz, quien ha recalcado que el PNV plantea "un futuro de autogobierno lo más consensuado posible" que incorpore los diferentes sentimientos de identidad nacional.



Preguntado por el debate sobre la independencia de Cataluña, ha insistido en que "no es trasladable" al País Vasco y ha señalado que la posibilidad de realizar un referéndum "no es tanto una cuestión de cabida legal, como de voluntad política" ya que esta fórmula, ha afirmado, "figura expresamente en la Constitución".