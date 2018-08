Política

Entrevista en Radio Euskadi

PSN y Geroa Bai abogan por un cambio en Navarra

Redacción

02/10/2013

El partido socialista piden a Barcina elecciones anticipadas, mientras que la formación abertzale no descarta una moción de censura.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y parlamentario de Geroa Bai y presidente del PNV en Navarra, Manu Ayerdi, han coincidido en la necesidad de que haya un cambio en unas elecciones autonómicas.

No obstante, mientras Jiménez ha abogado porque sea la propia presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina, la que convoque elecciones anticipadas o se someta a una moción de confianza, Ayerdi no ha descartado que la oposición pueda recurrir a la moción de censura u otra iniciativa para no tener que esperar a 2015 para celebrar las elecciones.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Jiménez ha afirmado que ha llegado, "sin dudarlo", la hora del cambio en Navarra, y ha destacado que "hay un hartazgo de una determinada forma de hacer y de entender la política que está practicando el Gobierno de UPN, caracterizada por el recorte".

A su juicio, el de UPN es un Ejecutivo "débil y necesariamente hay que cambiar esto". No obstante, ha considerado que la moción de censura no es el instrumento para conseguirlo porque esta vía es "para poner otro gobierno con una programa distinto y que ese gobierno pueda tener una estabilidad". "En estos momentos, nosotros, entendemos que no se dan esos condicionantes", ha añadido.

Por su parte, Manu Ayerdi ha subrayado que "la sensación de hartazgo está en la calle y una falta de credibilidad en la ética, en lo valores de UPN, que es la puntilla". "Vivimos un pugilato entre el Gobierno y el Parlamento que no es bueno para la ciudadanía y nace del empecinamiento de UPN, que está minoría, en llevar adelante cosas que, además, son dolorosas y emblemáticas contra el criterio de la mayoría", ha añadido.