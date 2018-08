Política

Conferencia de alcaldes

Izagirre muestra su pesar a las víctimas 'por el sufrimiento padecido'

Redacción

10/10/2013

En la apertura de la Conferencia de alcaldes por la paz, el alcalde de Donostia se ha referido a las víctimas "de ETA, del Estado y de la guerra sucia".

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha aprovechado hoy la apertura de la conferencia internacional de alcaldes por la paz para transmitir a todas las víctimas del terrorismo "de ETA, del Estado y la guerra sucia" su "profundo pesar, de todo corazón, por el sufrimiento padecido a lo largo de tantos años".



Alcaldes, asesores y expertos internacionales asisten desde hoy a la denominada "Conferencia internacional. Construyendo la paz desde el ámbito local", que se celebra hoy y mañana en Donostia.



Dirigentes de Bildu, Amaiur y de la izquierda abertzale, entre ellos el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, Pernando Barrena y Joxean Agirre (Sortu), han respaldado la convocatoria, que ha contado también con la presencia del portavoz del PNV en el Ayuntamiento donostiarra, Eneko Goia, quien ha llegado acompañado por los regidores de Elgoibar, el jeltzale Alfredo Etxeberria, y el de Errenteria, Julen Mendoza (Bildu).



El foro, en el que se debate sobre las aportaciones de las instituciones locales a los procesos de resolución de conflictos, ha sido criticado por el PP y por asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite, mientras que sólo participa en el mismo un alcalde socialista, José Antonio Santano (Irun), quien lo hace en virtud de su cargo y al margen del partido y cuya llegada al Palacio de Aiete ha levantado la expectación de los medios de comunicación.



El alcalde de Donostia ha presidido el acto de inauguración oficial de la conferencia, en el que ha trasladado a todas las víctimas del terrorismo su "profundo pesar" por el sufrimiento padecido y su "compromiso firme de seguir trabajando para que no vuelva a suceder", al tiempo que ha dedicado en su "memoria y reconocimiento" un minuto de silencio.

El alcalde donostiarra ha explicado que el objetivo de este encuentro es "sencillo y humilde" y ha recordado que hace dos años se celebró en la Casa de la Paz de Aiete "un hito histórico en la normalización política de este pueblo, la Conferencia de Aiete", en la que la comunidad internacional planteó "una Hoja de Ruta para el conflicto vasco".



Izagirre se ha mostrado convencido de que "los esfuerzos y aportaciones de todos son necesarios para la consecución de la paz" y que "se pueden hacer muchas cosas desde lo local" en este ámbito.

Garitano: 'En Gipuzkoa hemos visto de todo'

Por su parte Garitano ha señalado que Gipuzkoa y Euskadi cuentan con alcaldes "de diferentes colores" que "han vivido de cerca el conflicto". "Hemos visto de todo, muertes, presiones, amenazas, ilegalizaciones, detenciones, violencia en definitiva, y nadie puede explicar a los 88 alcaldes de Gipuzkoa qué es la voluntad de la paz", ha subrayado, porque "existe una sed inmensa de paz en Gipuzkoa.



Después de agradecerles esa tarea ha lamentado que no se viven "tiempos fáciles en Euskal Herria, porque algunos han declarado la guerra a la paz".



No obstante, pese a ello se ha mostrado convencido de que "se conseguirá abrir las puertas a una paz justa como ocurrió hace dos años en este edificio" y, en este contexto, ha pedido "ayuda" a los presentes para "eliminar los obstáculos que se ponen a este pequeño pueblo pero tan vivo, porque lo conseguiremos entre todos".



La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando, ha destacado que hay un "deber de clarificación del pasado" y así hay que "poner luz sobre la violencia y sobre cada vulneración de los derechos humanos". Además, ha destacado el "deber ético" de "no excluir y no equiparar" en esa "mirada crítica" hacia el pasado.