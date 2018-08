Política

Doctrina Parot

Interior achaca al PSOE no haber aprobado un Código Penal en los 80

Redacción

22/10/2013

El ministro Fernández Díaz cree que el primer error en relación con la 'doctrina Parot' fue dejar "demasiado tiempo" antes de elaborar el "Código Penal" de la democracia, en 1995.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cree que el primer error en relación con la 'doctrina Parot' fue dejar pasar "demasiado tiempo" antes de elaborar el "llamado Código Penal de la democracia", que data de 1995, cuando a su juicio hubo "tiempo más que suficiente" y los Gobiernos del PSOE podían haberlo hecho con su mayoría absoluta.

En una entrevista en Onda Cero, Fernández Díaz ha lamentado que el Código Penal no se reformase en los "años de plomo" de la década de los ochenta, cuando ETA "mataba por decenas, si no por centenas". Sin embargo, el primer Código Penal de la democracia no llegó hasta 1995, con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y es más estricto con el cumplimiento íntegro de las penas y la posibilidad de redención de condena.

El anterior Código databa de 1973 y el ministro ha llamado la atención sobre cómo es posible que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, sea mejor para un terrorista ser juzgado con un Código Penal franquista.

Por otro lado, el ministro ha recordado que con la anulación de la 'doctrina Parot' pueden salir de la cárcel "asesinos" cuya excarcelación "va a causar profunda alarma social" por la gravedad de los crímenes que cometieron.

Fernández Díaz ha recordado que el Ministerio de Justicia ya ha dejado claro que no les abonará indemnización alguna -se les deducirá de sus deudas en concepto de responsabilidad civil-. "Que haya que indemnizar añade sarcasmo al dolor", ha lamentado.

En el ámbito de Interior, ha advertido de que "libertad no significa impunidad" y ha puntualizado que no permitirá que los miembros de ETA que puedan ser excarcelados sean "recibidos en sus pueblos como héroes con actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo". Eso, ha avisado, sería "cruzar una línea roja" prohibida por la ley