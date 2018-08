Política

Doctrina Parot

La Audiencia Nacional deja en libertad a Inés del Río por unanimidad

IKER GÓMEZ | EITB.COM

22/10/2013

La Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad la excarcelación de la presa de ETA Inés del Río, acatando así la decisión del Tribunal de Estrasburgo.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado hoy en libertad a la presa de ETA Inés del Río en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, según han informado fuentes jurídicas.



El pleno ha adoptado esta decisión por unanimidad de sus 17 magistrados tras estudiar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha estimado que el fallo sobre la miembro de ETA no da otra elección que su excarcelación.

La Sala, que ha estado reunida una hora y media, ha considerado que debe ejecutar esta sentencia porque es firme y de obligatorio cumplimiento, han indicado las fuentes.



De este modo, Del Río, que debía haber quedado en libertad el 2 de julio de 2008 y que la 'doctrina Parot' hubiera mantenido en la cárcel hasta 2017, saldrá en las próximas horas la cárcel coruñesa de Teixeiro, tras permanecer 26 años en prisión.

Eso sí, la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a Del Río para "destinarla a sus víctimas". Los magistrados solicitan que se impute esta cantidad "al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas".

Informe de la Fiscalía



Para adoptar esta decisión, la Sala de lo Penal ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía, que ha considerado que la resolución de Estrasburgo "es clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados y no es otra que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible".



La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado que se la ponga en libertad en el plazo más breve, ya que entiende que la sentencia no da "ninguna elección", aunque ha pedido el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros acordada por la Corte Europea.



Pero este no será el único caso que vea la Audiencia Nacional tras la sentencia de la Corte Europea, el viernes, la Sala de lo Penal tiene convocado un pleno ordinario, en el que ya tenía previsto con anterioridad estudiar los casos de dos presos de ETA a los que se aplicó la 'doctrina Parot'.



Además, los abogados de Del Río han asegurado que van a solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la 'doctrina Parot'.

Reacciones

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la Fiscalía estudiará de forma individualizada caso por caso si procede aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



En su opinión, la resolución del TEDH no cuestiona la 'doctrina Parot' sino la manera de aplicarla retroactivamente y que no establece un marco general sino que resuelve un solo caso, al exigir la excarcelación de Inés del Río.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a Del Río y ha añadido que, en su opinión, la 'doctrina Parot' fue "justa y eficaz" para luchar contra los delitos más "abyectos".

Por su parte, la plataforma Voces contra el Terrorismo, presidida por Francisco José Alcaraz, ha convocado una manifestación el día 9 de noviembre en Madrid tras la sentencia del TEDH y ha señalado que el Gobierno está utilizando como "coartada" para aprobar excarcelaciones de presos de ETA. También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) saldrá a la calle, en este caso el domingo 26. Celebrará una concentración en la madrileña Plaza de Colón.

"No es tanto por la sentencia, que era esperada, como por la actitud del Gobierno, que está utilizando este fallo como coartada para mantener el proceso de excarcelación y acercamiento de presos de ETA", ha denunciado.