Política

Conferencia Política

Jáuregui: 'El PSOE no elude el debate territorial, le da prioridad'

Redacción

04/11/2013

Jáuregui subraya que la reforme federal de la Constitución es "una de las respuestas" que los socialistas ofrecerán a los ciudadanos para "resolver los problemas de España".

Los responsables de la Conferencia Política del PSOE han insistido en que el partido no está "eludiendo" el debate sobre el modelo territorial de cara a su gran cita del fin de semana, sino que le han dado "prioridad" y por eso lo acordaron ya el pasado verano "por unanimidad" del partido, en un Comité Federal que es el máximo partido entre Congresos.



Así se han expresado tanto el coordinador de la ponencia marco de la conferencia, Ramón Jáuregui, como el responsable de contenidos y enmiendas, Pedro Sánchez.



Jáuregui ha subrayado que la propuesta del PSOE de reforma federal de la Constitución es "una de las respuestas" que los socialistas ofrecerán a los ciudadanos para resolver los problemas de España.



Es más, se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" lo que él ha llamado "la tercera vía, la vía del diálogo, de la reforma, del avance federal y de la Constitución va a ser la única solución" a los problemas de encaje de Cataluña en España. "Esta tercera vía es la que mayoritariamente empiezan a sentir como suya muchos catalanes y muchos españoles, y esa es la propuesta del PSOE", ha defendido también Sánchez.



Jáuregui ha admitido que entre los socialistas han surgido conflictos por el llamado derecho a decidir, pero ha subrayado que éste "ha envenenado toda la política catalana" y "no es un problema del PSC, sino de Cataluña, porque una gran mayoría de catalanes cree que tiene derecho a decidir y esa articulación política es imposible si no se ajusta a la legalidad".



Los socialistas han defendido que su partido es el único que ha hecho una propuesta concreta, así que en realidad su modelo territorial es una de sus "principales fortalezas", en palabras de Sánchez, que ha invitado tanto al PP como al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a leerse la 'Declaración de Granada'.