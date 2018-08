Política

Conferencia Política del PSOE

López sobre las primarias: 'Si tengo apoyos, no me pondré de perfil'

Redacción

05/11/2013

El líder de los socialistas vascos no confirma su candidatura e insiste que al partido se le puede ayudar desde "muchos sitios".

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado, cara a la presentación de candidaturas para las primarias del PSOE, que, si tiene apoyos y se le dice que es "necesario", no se pondrá "de perfil". No obstante, ha apuntado que al partido se le puede ayudar desde cualquier responsabilidad dentro de la formación.

A escasos días de que se celebre la Conferencia Política del PSOE, el líder de los socialistas vascos ha apostado, más que por "recentralizar" impuestos, por una política fiscal "diferente" que sea redistributiva y que fomente las políticas sociales.

En una entrevista concedida a la Cadena SER y preguntado por si él se va a presentar como candidato, el líder del PSE-EE ha manifestado que él nunca se suele "poner de perfil cuando hay cosas de este tipo". "Si tengo apoyo, y se me dice que soy necesario, no me pondré de perfil", ha indicado, para señalar que "de momento" está "muy bien" donde está.

Patxi López ha apuntado que, con ello, no confirma que se va a presentar a las primarias y ha considerado que al partido se le puede ayudar "desde muchos sitios y ocupando diferentes responsabilidades, en la casa del pueblo, en una sede provincial, de comunidad autónoma o donde sea".

Su postura en materia económica

En cuanto a la propuesta que se analizará en la Conferencia Política para "recentralizar" algunos impuestos para impedir que haya "una subasta" como la que se está produciendo en algunas comunidades gobernadas por el PP, ha afirmado que no hay que poner el acento "tanto en la recentralización" porque él no es "recentralizador de nada", sino que "lo fundamental" es evitar "esa rebaja" de impuestos "que es muy curiosa" porque "quieren que los ciudadanos tengan más dinero", pero, a la vez, "privatizan hospitales, rebajan las becas y quitan las políticas sociales".

López ha destacado que la obligación del Gobierno es "redistribuir la riqueza y eso se hace en un país democrático a través de una fiscalidad diferente".