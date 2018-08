Política

Víctimas de ETA y del GAL: 'Reunirnos mitigó nuestro dolor'

08/11/2013

Fernando Garrido y Axun Lasa han intervenido en una mesa redonda titulada "Convivencia de las víctimas: la experiencia de Glencree'.

Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL, y Fernando Garrido, cuyos padres y un hermano murieron a manos de ETA, han coincidido este jueves en que las reuniones en las que se juntaron para hablar de sus experiencias les sirvieron, "egoístamente", para mitigar su dolor.

Axun Lasa y Fernando Garrido han intervenido este jueves en una mesa redonda en la Universidad de Deusto (Bilbao) titulada "Convivencia de las víctimas: la experiencia de Glencree". La experiencia Glencree impulsó el encuentro entre víctimas, algunas víctimas de ETA y de los GAL, y se denominó así por la localidad irlandesa donde tuvo lugar. Los dos han narrado hoy su experiencia.

''Me di cuenta de que estábamos todos igual''

Axun Lasa ha dicho que, al principio, cuando la llamaron, sintió "una sacudida interior". "Necesitaba estar con las otras víctimas, dije en seguida que sí. Después vinieron los miedos, al qué dirán si se enteran", ha relatado.

En el aeropuerto, donde se juntaron para volar a Dublín, la llegada "fue muy tensa, ¿quién será quién?". "Tenía miedo a sentirme odiada, a odiar, quizá", ha añadido.

Una vez en Irlanda, Lasa ha dicho que se sintió "muy emocionada": "Primero me tocó escuchar el relato de los demás, hablé de las últimas. Se me movía mi propio dolor, me di cuenta de que estábamos todos igual, con miedo".

"Una vez pasados los miedos, los recelos, los abrazos, algo importante había pasado, en la cena había algo que nos unía de dentro, cada risa, cada canto, iba unido a algo", ha asegurado.

Escuchar a las otras personas, ha agregado, le "ayudó a hacer autocrítica, en positivo". "¿Qué puedo hacer yo para que esto no vuelva a pasar?", se ha preguntado.

''¿Me va a dar dos besos?''

Fernando Garrido Velasco, hijo de un gobernador militar de Gipuzkoa asesinado por ETA en 1986, en el que también murieron su madre y un hermano, ha coincidido en que la experiencia de Glencree "fue muy positiva, sobre todo egoístamente". "Fue dura, hasta traumática, pero me ha hecho pensar", ha apuntado.

Garrido también ha recordado el encuentro en el aeropuerto: "El ambiente era frío, no sabíamos quién era quién. ¿Me va a dar dos besos? ¿No?".

Una vez en Irlanda, ha recordado, "sobre todo, la primera reunión", cuando cada uno contaba lo que le pasó.

"Fue muy violento, porque es una caja de los truenos que tenemos guardada y que no nos gusta abrirlo. No olvidado, pero no nos gusta abrirlo. Además, contabas lo tuyo y escuchabas a los otros, que lo estaban pasando como tú, muy fuerte, y no sólo los de tu lado, entre comillas, sino ver el dolor de los del otro lado", ha comentado.

''Si ha servido de algo, bienvenido''

Luego, "el ambiente fuera de las reuniones fue mejorando". "Los días de Dublín pasaron, pero hicimos un grupo, nos unieron, ese desnudarnos frente a los otros nos hizo un grupo que se mantiene con el tiempo", se ha felicitado.

"No somos héroes, ni hay pretensión de nada, la experiencia es sólo una gota de agua, pero si ha servido de algo para que alguien puedan recapacitar, bienvenido'', ha concluido Garrido.