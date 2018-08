Política

Final de la 'doctrina Parot'

Quiroga pide una respuesta institucional a la excarcelación de presos

Redacción

13/11/2013

"Es una situación muy dura, ya ha llegado 2013 y pensábamos que no iban a salir nunca y están saliendo sin haberse arrepentido", ha dicho la líder de los populares vascos.

La presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, ha propuesto hoy consensuar una respuesta de las instituciones vascas que deslegitime el terrorismo ante la excarcelación de miembros de ETA que han cumplido su condena y no se han arrepentido.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Quiroga ha considerado que el actual es un momento fundamental para la paz y la democracia en Euskadi con la vuelta al País Vasco de presos de ETA no arrepentidos que ya han cumplido condena y han sido liberados tras derogarse la 'doctrina Parot'.

Por este motivo, Quiroga presentará el próximo viernes una interpelación al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que haga un pronunciamiento claro sobre este asunto y diga si liderará una respuesta de las instituciones vascas ante el excarcelamiento de presos de ETA que han cumplido su condena.

"Una situación muy dura"

"Es una situación muy dura, ya ha llegado 2013 y pensábamos que (los presos de ETA) no iban a salir nunca (de la cárcel) y están saliendo sin haberse arrepentido y ¿las instituciones no van a decir nada, aquí no pasa nada?", ha preguntado la líder de los populares vascos.

Para Quiroga, ahora está en juego la "culminación de la transición democrática en el País Vasco y la legitimación de las instituciones y de los hábitos democráticos".

Ha reiterado que acata aunque no comparte las decisiones de los tribunales, desde el de Estrasburgo a la Audiencia Nacional y el Supremo, que han supuesto acabar con la 'doctrina Parot'.