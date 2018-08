Política

Rosa Rodero, víctima de ETA, plantea un homenaje abierto a 'todos'

15/11/2013

Rodero ha señalado que "le encantaría" que asistieran al homenaje representantes de todos los partidos, incluida la izquierda abertzale. El acto se celebrará el próximo 22 de noviembre en Bilbao.

Rosa Rodero, la viuda del sargento mayor de la Ertzaintza y militante del PNV Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, plantea un acto de homenaje a los 20 años de su muerte "abierto a todas las víctimas, no solo de ETA, y a todas las formaciones políticas".



Tras precisar que no será un acto político, Rodero ha explicado que le "encantaría" que asistieran el homenaje representantes de todos los partidos, incluida la izquierda abertzale.



En declaraciones a Radio Euskadi, ha subrayado que el acto, que se celebrará el próximo día 22 en Bilbao, también es una celebración por el hecho de que ETA cesó su actividad armada hace dos años y ha insistido en que "todo el que vaya será bien recibido".



Según ha dicho, ya ha hablado con familiares de Santiago Brouard, asesinado por los GAL, y de los miembros de ETA Lasa y Zabala, secuestrados y asesinados por integrantes de la Guardia Civil, para que acudan al evento, y ha subrayado que "el dolor es igual para todas las víctimas".



Rodero también se ha referido a la anulación de la doctrina Parot, y ha dicho que "todo el mundo" sabía que su aplicación no era legal. A la vez, ha mostrado su extrañeza por la repercusión pública de la salida de presos de ETA de la cárcel tras dicha anulación, ya que hasta ahora "los etarras también salían de prisión, con arrepentimiento y sin arrepentimiento, y nadie se enteraba".



En su opinión, en este asunto sólo se está oyendo la voz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que es "minoritaria" entre este colectivo y "demasiado política", y no al resto de asociaciones de afectados.