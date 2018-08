Política

Ateak Ireki denuncia su 'absoluta indefensión' ante la AN

15/11/2013

El portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Llamas, ha manifestado que desconocen el motivo por el que se les relaciona con Herrira, ya que no han tenido acceso al auto de la Guardia Civil.

La plataforma informativa Ateak Ireki ha denunciado que se encuentra en una situación de "absoluta indefensión" después de que la Audiencia Nacional haya ordenado el cierre de sus cuentas en las redes sociales y de la página web de este colectivo, que ha dejado de estar operativa.

La decisión de la Audiencia Nacional, que todavía no es firme, está basada en un informe de la Guardia Civil que les relaciona con Herrira, 18 de cuyos dirigentes fueron detenidos en una operación desarrollada el pasado 30 de septiembre, en la que fueron precintadas sus sedes.

El portavoz de esta plataforma, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que es "inadmisible" que la Audiencia Nacional, "en un auto de tres páginas, pueda cerrar un medio de comunicación".

Llamas ha manifestado que desconocen el motivo por el que la Audiencia Nacional les relaciona con Herrira, ya que el auto se basa en un informe de la Guardia Civil al que no han tenido acceso. "No podemos defendernos si no sabemos de qué se nos acusa", ha afirmado Llamas, que ha indicado que están estudiando recurrir el auto, aunque no tienen "ningún motivo para confiar en la justicia española".

Ha anunciado que la plataforma responderá a este "ataque a la libertad de expresión e información" con diversas iniciativas, la primera de ellas una concentración el sábado día 23 en la Plaza del Ayuntamiento de Iruñea. También han comenzado a trabajar para que en las próximas semanas vean la luz "nuevos proyectos comunicativos".