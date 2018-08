Política

Recurso de amparo

El 'caso Atutxa' llega al Constitucional, cinco años después

Redacción

19/11/2013

El TC debe pronunciarse ante el recurso que en su día presentaron el expresidente de la Cámara junto con Gorka Knorr y Kontxi Bilbao. La no disolución de Sozialista Abertzaleak fue el detonante.

El conocido como ‘caso Atutxa’ vuelve hoy a la palestra, con la revisión del recurso de amparo presentado en su día por el expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, ante el Tribunal Constitucional.



Los hechos se remontan a 2008, cuando Atutxa y los entonces miembros de la Mesa del Parlamento vasco Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua) fueron inhabilitados y multados por “desobediencia a la autoridad judicial” al no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tras la ilegalización de Batasuna en 2003.



En concreto, se condenó a Atutxa a una pena de inhabilitación especial para ocupar cargo público de un año y seis meses y le impuso una multa de 18.000 euros. Kontxi Bilbao y Gorka Knorr fueron condenados y a un año de inhabilitación para cargo público y 12.000 euros de multa. Los tres recurrieron, y hoy el Constitución deberá pronunciarse sobre ese recurso.

Excepción en la 'Doctrina Botín'



Atutxa, Knörr y Bilbao fueron condenados a instancia de la acusación ejercida por Manos Limpias porque el Supremo estableció una excepción de su Doctrina Botín, dado que en casos de desobediencia a un tribunal, como era el abierto contra Atutxa, no existe ningún perjudicado que pueda ejercer la acusación particular.



Sin embargo, fuentes cercanas al TC consideran probable que el pleno oriente su revisión del recurso de Atutxa no tanto hacia la revisión de la Doctrina Botín cuanto en relación con el artículo 24 de la Constitución, que defiende la tutela judicial efectiva.



Si la vista se orientara a revisar aquella decisión a la luz de la desigualdad ante la ley, la deliberación de este recurso podría afectar a la denominada "doctrina Botín", establecida por el Supremo y que vedaba la posibilidad de abrir un proceso contra alguien, en este caso el banquero, con la única iniciativa acusatoria de la acción popular.



Frente a lo ocurrido con Botín, Atutxa sí fue condenado pese a que la única acusación que se dirigía contra él y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria la ejercía Manos Limpias.



Antes de la última renovación del Tribunal Constitucional, este órgano tenía sobre la mesa la ponencia elaborada por el magistrado Pablo Pérez Tremps, que era favorable a conceder el amparo y absolver a Atutxa y a los resto ex miembros de la Mesa. No obstante, el asunto nunca llegó a votarse porque la citada ponencia no reunía apoyos necesarios.