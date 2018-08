Política

PNV, PSE, PP y UPyD critican a Sortu por defender el pasado de la IA

Redacción

19/11/2013

Sortu, por su parte, llama irresponsables de Sémper (PP) e Iturrate (PNV) por no haber acudido "a las fuentes originales" para opinar sobre la intervención de Arraiz

Noticias (1) Arraiz pide realizar un análisis de autocrítica a todas las partes

PNV, PSE, PP y UPYD han rechazado esta martes las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en las que defendió el pasado de la izquierda abertzale y descartó realizar una revisión crítica del mismo. Sostienen que la izquierda abertzale debe reconocer su responsabilidad por haber apoyado y justificado el terrorismo de ETA.

Arraiz defendió ayer que la izquierda abertzale "hizo una elección acertada hace 35 años al no participar en un juego que no era democrático" y aseguró que no están dispuestos "a rechazar ni revisar lo que hemos hecho y hacemos, lo que hemos sido y lo que somos". Según subrayó, siempre "reivindicará" su trayectoria política.

Estas palabras han generado el rechazo del resto de partidos políticos que vienen reclamando a la izquierda abertzale que sea autocrítica con su pasado y entienden que las manifestaciones de Arraiz van precisamente en el sentido contrario. "Son un paso atrás", han coincidido.

Así, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha acusado a la izquierda abertzale de utilizar "un doble mensaje" en función del receptor de su mensaje y considera "un error" las declaraciones de Arraiz. Asegura que sus palabras son de "una torpeza inmensa" y suponen "un paso atrás en el proceso que la propia izquierda abertzale está viviendo desde la aparición de Sortu".

Los socialistas, por su parte, han considerado "siniestro" que la izquierda abertzale reivindique un pasado "repleto de apoyos tácitos y expresos al terrorismo".

Desde las filas del PP, Borja Sémper ha calificado de "intolerables" las palabras del presidente de Sortu porque, a su juicio, suponen un ejercicio de "regodeo en el pasado y apología de ETA''. Ha acusado a Arraiz de legitimar el terrorismo y ha opinado que sus manifestaciones suponen un "salto cualitativo" de la izquierda abertzale respecto a sus declaraciones durante los dos últimos años porque "asumen como propio el pasado de ETA de manera clara y sin tapujos, y eso solo se puede calificar como apología de ETA".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por su parte, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que impulse la ilegalización de Sortu.

Respuesta de Sortu

Sortu, por su parte, ha acusado al presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, y al parlamentario del PNV Iñigo Iturrate de haber hecho "un grave ejercicio de irresponsabilidad" al "dar veracidad" a la interpretación que se ha hecho de las palabras de Arraiz.

El partido independentistas critica a Iturrate y Sémper por no haber acudido "a las fuentes originales" para opinar sobre la intervención de y haber dado "rango de oficialidad a la interpretación que realiza el diario El Mundo".