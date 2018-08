Política

Sociómetro del Gobierno Vasco

Los vascos apoyarían la independencia 'según las circunstancias'

Redacción

25/11/2013

El 31% de los vascos condicionan su apoyo a la independencia a "las circunstancias", frente al 29% que está en contra y el 25% que está a favor.

Es una de las conclusiones que se desprende del último sociómetro del Gobierno Vasco, publicado hoy, y que indica además que los vascos no dan su aprobado a ninguna formación política.

La puntuación más alta es la del PNV (4,3), seguido de EH Bildu (3,6) y PSE-EE (3,1), IU-Ezker Anitza (2,9), Ezker Batua (2,8), Equo (2,3), UPyD (1,9) y PP (1,7).

Las valoraciones de PNV, EH Bildu e IU-Ezker Anitza mejoran con respecto a abril y el resto se mantienen, a excepción de PP que repite la calificación de febrero, la mínima desde el comienzo de la serie en 1995.

En cuanto a líderes políticos, el lehendakari, Iñigo Urkullu, es el único que alcanza el aprobado (5,2). Le siguen en valoración Laura Mintegi (4,8), Patxi López (4,1), Arantza Quiroga (3,2) y Gorka Maneiro (2,8).

Todos los líderes políticos vascos estudiados mejoran su puntuación con respecto a abril, marcando nuevos máximos en la serie tanto el lehendakari como Laura Mintegi. Gorka Maneiro iguala su máximo de 2010.

En contra de la LOMCE

La encuesta, realizada mediante entrevistas domiciliarias a 2.289 personas, indica asimismo que la mayoría de los ciudadanos vascos está en contra de la LOMCE, la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert que será aprobada definitivamente antes de fin de año.

En concreto, el 52% de los vascos está "muy o bastante en desacuerdo" con la reforma, dato que contrasta con el 5% que se muestra "muy o bastante de acuerdo". El 42%, por su parte, no ha oído hablar de ella o no ha expresado su opinión.

En cuanto al modo en el que debería actuar el Gobierno Vasco ante esta reforma, no hay unanimidad entre los encuestados: el 39% es favorable a negociar con el Ejecutivo central para no aplicar todas las medidas de la ley, frente al mismo porcentaje de quienes piden no aplicar la reforma aunque suponga un enfrentamiento entre instituciones.