Informe de la Guardia Civil

Iribas: 'Las familias del modelo D tienen que estar tranquilas'

Redacción

26/11/2013

El consejero de Educación navarro afirma que el Gobierno 'garantiza la calidad' y aboga por "evitar que personas concretas perviertan la educación".

El consejero de Educación, José Iribas, ha afirmado hoy que las familias que han elegido el modelo D de la red pública para la educación de sus hijos tienen que estar "tranquilas", porque desde su departamento se trabaja para "garantizar la calidad y el buen hacer de los docentes".

"Tienen que estar tranquilos porque siempre estaremos desde el Gobierno, desde el departamento, desde todas las herramientas que tenemos para que si hay conductas concretas de personas concretas se detecten y si es así se sancionen", ha comentado el consejero en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por el informe de la Guardia Civil sobre el profesorado del modelo D.

El consejero, quien ha incidido en que cuentan con "todo un sistema de salvaguarda de los derechos del alumnado", ha reconocido que conoce el informe de la Guardia Civil, aunque no tiene ningún original y los primeros datos que tuvo de él fueron a través de una filtración a la prensa.

'Indignación de muchísimas familias'

Cuestionado sobre las conclusiones del mismo, ha respondido que no va a valorar un "informe que han hecho expertos de la Guardia Civil", ya que él tiene que moverse "en el ámbito de la educación y ellos tienen que moverse en el ámbito de la seguridad ciudadana".

"En lo que no me compete puesto que es un informe que valora la cuestión desde el punto de vista de la seguridad y la relación con el terrorismo etarra no hago valoraciones", ha dicho Iribas, quien tampoco se ha pronunciado sobre los datos difundidos en los últimos días en torno al Instituto Iturrama.

No obstante ha opinado que el informe genera "indignación de muchísimas familias y profesores que ven con estupor cómo se refleja que hay una parte radical de profesorado, o algunos profesores concretos que quieren utilizar o pervertir la educación".