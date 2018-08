Política

Fernández: 'La kale borroka no nos puede hacer perder la perspectiva'

Redacción

27/11/2013

Sobre la situación que viven varios presos de ETA en la cárcel Sevilla II, Fernández afirma que el Gobierno vasco está "muy al corriente" y trabaja para "superar" la situación.

El secretario para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández ha asegurado que los episodios de kale borroka registrados en las últimas horas en Euskadi son "coletazos del pasado" que "no deben hacer perder la perspectiva" y, aunque ha asegurado que "hay que denunciarlos", ha instado también a "seguir trabajando" para dejar atrás "cualquier expresión de violencia".



Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno vasco trabaja para "superar" la situación "anómala" que existe en Sevilla II, que "no debe continuar" y espera "cambios" al respecto.



En declaraciones a Radio Euskadi, Fernández ha asegurado, respecto los últimos actos de violencia callejera, que "seguimos teniendo coletazos del pasado que, de vez en cuando, tienen presencia en el presente", ha dicho.



A su juicio, estos episodios "hay que denunciarlos" y se debe "seguir trabajando para que esto quede atrás". "Esto no nos debe hacer perder la perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos, y seguir trabajando firmemente con el criterio de que cualquier expresión de violencia debe quedar atrás definitivamente", ha dicho.

Sevilla II



Por otra parte, ha afirmado que tantos la Secretaría que dirige como la Dirección de Derechos Humanos están "muy al corriente" de la situación en la cárcel de Sevilla II, que ha desencadenado la huelga de hambre de varios reclusos de ETA ingresados en el centro y trabaja "para intentar superar esta situación".



A su juicio, existen "realidades" en la actual política penitenciaria "que forman parte del pasado y que deben superarse". "Y una situación de aislamiento prácticamente cronificado y normalizado en una prisión, no se corresponde con la legalidad penitenciaria ni con el respeto a los derechos humanos", ha apuntado.