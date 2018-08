Política

Fiscalidad vasca

'Principio de acuerdo' para reformar el Concierto Económico

Redacción

29/11/2013

El acuerdo podría permitir la gestión en Euskadi de cinco nuevos impuestos.

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha anunciado que existe un "principio de acuerdo" con el Ejecutivo central para reformar el Concierto Económico vasco.

"Todavía faltan elementos que tenemos que cerrar el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones con el Ministerio de Hacienda, y en las próximas semanas se irá asentando, madurando y consolidando", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de pronunciar una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao.

Fuentes de la Consejería han precisado que existe la voluntad de alcanzar el acuerdo antes de fin de año, y que en este momento se encuentran en la fase previa de alcanzar un consenso con las tres Diputaciones forales, para convocar después la Comisión Mixta del Concierto, formada por las administraciones central y vasca.

El titular de Hacienda no ha ofrecido detalles sobre el contenido de dicho principio de acuerdo "por discreción y responsabilidad institucional", aunque el texto introduciría las condiciones de gestión de cinco nuevos impuestos vinculados al juego, la energía y el sector financiero.

Este pacto no incluiría la liquidación del Cupo -la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas- de los seis últimos años sobre la que no se han podido zanjar las discrepancias.

Reunión con la Diputación de Gipuzkoa

Sobre el principio de acuerdo en torno al Concierto, la Diputación de Gipuzkoa ha anunciado que se reunirá hoy con representantes del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco para conocer los detalles.