Política

Malversación de fondos

El PPC denunciará la creación de una agencia de seguridad catalana

Redacción

05/12/2013

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, cree que el presidente Artur Mas "ha mentido" sobre la creación de una agencia de seguridad catalana.

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, considera que el presidente catalán, Artur Mas, "ha mentido" sobre la creación de una agencia de seguridad catalana y ha precisado que su partido denunciará esto hoy ante la Fiscalía por malversación de fondos y posibles "alteraciones" de derechos.



En declaraciones a TV3, Sánchez-Camacho se ha referido así al documento atribuido a la Generalitat que apunta a la creación de una agencia de inteligencia en Cataluña, informe que Mas ha dicho desconocer, y ha reprochado al presidente de la Generalitat que insinúe que el CNI podría estar detrás.



"Ya basta de atacar al Gobierno de España de todo lo que sucede cuando no les gusta o no les va bien (...). Si el señor Mas cree esto, yo le emplazo a que vaya a los tribunales", ha retado la presidenta del PPC a Mas.



Sánchez-Camacho ha instado además al Govern a dar explicaciones sobre el presunto robo de documentos del CESICAT y de la creación de una agencia de seguridad, informaciones que ve "muy preocupantes", y ha recordado que Cataluña no puede crear estructuras de Estado: "todo esto demuestra la chapuza del Govern (....) y encima culpan a los demás", ha agregado.