Política

Parlamento Vasco

PNV y EH Bildu aprueban la moción que defiende la ponencia de paz

Redacción

05/12/2013

Las dos formaciones han rechazado el texto del PP que buscaba "deslegitimar" a ETA y han defendido que estos debates se lleven a cabo en la Ponencia de Paz y Convivencia.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves, con los votos de PNV y EH Bildu, el texto pactado entre PP, PSE-EE y UPyD que buscaba "deslegitimar" a ETA y ha reclamado que estos temas sean tratados en la Ponencia de Paz y Convivencia.

Populares, socialistas y UPyD habían presentado una enmienda transaccional a la moción presentada inicialmente por el PP en la que se apelaba a las instituciones vascas a "seguir combatiendo y deslegitimando a todos aquellos que pretenden seguir justificando la trayectoria criminal y totalitaria de ETA".

Sin embargo, la enmienda que finalmente ha salido adelante ha sido la del PNV, que ha contado con el respaldo de EH Bildu, en la que se defiende que los temas que afectan a la paz y a la convivencia se traten "previamente en la ponencia constituida a tal efecto" en la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

Actualmente, esta Ponencia de Paz y Convivencia está en letargo tras la decisión de PP, PSE-EE y UPyD de no tomar parte en ella por la negativa de EH Bildu a asumir el "suelo ético" aprobado en la pasada legislatura.

Posiciones de los grupos

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha criticado que con esta iniciativa el PNV les pide "silencio" para debatir este asunto "en la coctelera de la Ponencia para no afrontar la realidad de lo que se ha vivido en Euskadi" y ha criticado que los jeltzales no han apoyado su iniciativa "por tener problemas con el fondo, cuando hace poco el lehendakari dijo que no tenía problemas en decir que ETA nunca debió de existir".

Desde el PNV, Joseba Egibar ha criticado que el PP no quiera debatir en la Ponencia porque el trabajo que allí se realiza "es silencioso y secreto" mientras que en el pleno "se puede ampliar el ruido y conseguir titulares". "No cuenten con nosotros en ese viaje, no es la vía para avanzar", ha defendido.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz, por su parte, también cree que el PP lleva esta iniciativa para "hacer ruido y representar el bloqueo político", algo en lo que se ha negado a participar. "El PP está tratando de solucionar los problemas que le crean ciertos sectores que tiene más a la derecha usando el Parlamento", ha criticado.

El parlamentario del PSE Rodolfo Ares ha afirmado que la convivencia "es incompatible con que se pretenda justificar, por ejemplo, el pasado negro y macabro de Sortu y Batasuna" y ha acusado al PNV de "facilitar el escapismo al mundo de EH Bildu y Sortu" al no ratificar la enmienda acordada con PP y UPyD, en la que se incluyen acuerdos que sí respaldó "en otras ocasiones".

Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha explicado que ha apoyado la enmienda transacción a pesar de que cree que "no es todo lo contundente que debería ser" pero ha preferido "no dejar pasar ocasión" porque "muchas cosas de las que incluye son simples principios democráticos que deberían ser firmados por cualquiera que se considere demócrata".