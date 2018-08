Política

Urkullu pide aplicar el ejemplo de Mandela para asentar la paz

Redacción

10/12/2013

El lehendakari ha realizado estas declaraciones en el acto de entrega del Premio René Cassin a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado hoy a todos los que en los últimos días están "alabando el ejemplo de Mandela" que lo apliquen en Euskadi para asentar definitivamente la paz y la convivencia.

Urkullu ha presidido hoy en Vitoria-Gasteiz la entrega del Premio René Cassin de los Derechos Humanos a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi que le ha concedido el Gobierno Vasco por su larga trayectoria en la defensa de los refugiados y los migrantes.

El acto ha estado muy marcado por la reciente muerte del expresidente sudafricano, también en el discurso del lehendakari, que ha destacado que en Euskadi hay una oportunidad para aplicar su ejemplo y sus principios.

"Compartimos los valores de tolerancia, generosidad, altura de miras, reconciliación y convivencia" de Mandela, y "esos son los valores que va a impulsar el Gobierno Vasco", ha añadido.

El lehendakari ha pedido que si estos valores y principios parecen bien en Sudáfrica hay que tratar de facilitarlos también en Euskadi y ha recordado que en el Día de los Derechos Humanos el mejor homenaje es "recordar su valor de referencia central en el compromiso público".

En este sentido, ha explicado que en la "encrucijada" en la que se encuentra el País Vasco del fin de la violencia y el logro de la paz y la convivencia "surgen dudas sobre la 'hoja de ruta' que se debe aplicar".

Ha aclarado que no hay "fórmulas mágicas", ya que "en este nuevo tiempo en el que se quiere consolidar definitivamente la paz y asentar una convivencia conciliada, los derechos humanos son la referencia fundamental".

Urkullu ha reconocido que esta tarea no va a ser fácil y ha recordado que en este camino es imprescindible la memoria y la verdad, porque "solo se puede avanzar conociendo y aprendiendo del pasado", pero ha advertido de que ese pasado no puede convertirse en un "obstáculo o en una excusa permanente para no recorrer el camino de la convivencia", desde el reconocimiento del daño causado y "la garantía absoluta de la irreversibilidad de los pasos dados".