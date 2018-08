Política

Polémica en Navarra

Iribas dice que UPN no busca la 'criminalización' del modelo D

Redacción

10/12/2013

El consejero de Educación ha asegurado que el Gobierno foral no ha encargado ningún informe a la Guardia Civil y que desconoce a quién se ha investigado.

El consejero de Educación, José Iribas, ha asegurado en el Parlamento de Navarra que el informe de la Guardia Civil sobre el profesorado del modelo D no es de carácter "educativo", sino de "seguridad" y ha apuntado que, al ser un documento reservado, no puede exponer su contenido sin autorización.

Iribas se ha preguntado "quién ha generado la polémica" sobre este asunto y con qué fines y ha subrayado que, en todo caso, "esta polémica no es buena para la educación".

Este asunto, ha dicho, "no debiera afectar por alusión" a ningún docente de Navarra, a ningún modelo ni red educativa, porque la polémica surge "sobre un documento que nada tiene que ver con la educación".

La Guardia Civil, ha agregado, "no emite informes educativos", porque ésta no es su función, sino que investiga sobre "la pretendida utilización de la educación por algunos" que ahora pretenden "presentarse como las grandes víctimas".

"No he tenido contactos con el Ministerio (para tratar este asunto), ni he encargado el informe, ni sé a quién han investigado, ni soy difamador de nada", ha subrayado el consejero, que ha afirmado que en torno a este tema su actuación siempre ha estado presidida "por el principio de prudencia".

En ese sentido, ha manifestado que desde UPN "no solo no se criminaliza ningún modelo" educativo, sino que "se defiende al máximo la libertad de elección de las familias" en todas las redes de enseñanza existentes en Navarra.