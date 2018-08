Política

Tras el referéndum

La Diputación de Gipuzkoa aprueba la desanexión de Igeldo de Donostia

Redacción

17/12/2013

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha anunciado en una rueda de prensa que "a partir de hoy Igeldo es el 89 municipio" de este territorio. "Sólo nos queda dar la bienvenida a Igeldo a la red de municipios de Gipuzkoa", ha añadido el diputado general.

Garitano ha indicado que el Consejo de Gobierno de la Diputación foral de Gipuzkoa ha aprobado, en su reunión de este martes, la desanexión de Igeldo de Donostia-San Sebastián, que será efectivo a partir de este miércoles.

En rueda de prensa, Garitano, acompañado de la portavoz foral, Larraitz Ugarte, y la diputada de Presidencia, Garbiñe Errekondo, ha explicado que el Consejo de Gobierno foral ha aprobado derogar el decreto de 2010 que "imponía unos requisitos que impedían a Igeldo ser independiente".

En ese sentido, ha añadido que, tras la consulta popular celebrada en noviembre, "en la que la mayoría de la población decidió a favor de la segregación", el Gobierno foral "ha atendido a la voluntad ciudadana y así será".

"Han demostrado que son perfectamente capaces de ser dueños de su futuro. Creemos que era un imperativo político y democrático desde que la ciudadanía de Igeldo de pronunció con la rotundidad que se pronunció", ha declarado Garitano.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado así mismo una serie de disposiciones, entre ellas la que determina que los límites territoriales de Igeldo serán los mismos que marca el Plan de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, la que establece que el Ayuntamiento donostiarra seguirá ofreciendo a Igeldo "los mismos servicios que ofrecía hasta el momento".

Errekondo ha explicado que ha sido "revocado y derogado" el decreto del 16 de marzo de 2010 que determinaba que Igeldo no cumplía las condiciones necesarias para ser municipio, pues ha dicho que eso no es así, ya que por una parte tiene viabilidad económica y, por otra, "ha quedado bien claro que existe un interés público, porque no hay mayor interés que la opinión del pueblo de Igeldo".

Garitano ha subrayado que "las instituciones públicas que quieren ser democráticas en su más amplio sentido, deben facilitar que la ciudadanía pueda dar su opinión, después respetar su opinión y finalmente establecer las vías para convertir esa opinión en hechos".

Asimismo, ha restado importancia a los recursos en marcha o los que puedan presentarse contra esta decisión y ha dicho que "tendrán su propio recorrido", pero que la Diputación se "atiene" a lo aprobado hoy "en cumplimiento de lo que era un imperativo político desde que la ciudadanía se pronunció con la rotundidad con la que se pronunció".

Comisión gestora

La comisión gestora, que tendrá nueve miembros, se constituirá una vez que la decisión adoptada hoy por la Diputación sea comunicada a la Junta Electoral.

También se creará una comisión de arbitraje "para resolver incidencias o conflictos que pudieran surgir", según Errekondo, que ha dicho que estará presidida por un diputado o un director foral e integrada por miembros de la gestora y por representantes del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.