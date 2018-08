Política

Navarra revisará el material didáctico tras detectar incumplimientos

18/12/2013

Iribas subraya el esfuerzo del Gobierno por luchar contra la utilización de la enseñanza del euskera "para explicar un determinado proyecto ideológico".

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra está revisando este curso el material didáctico utilizado por los centros escolares para comprobar que se cumple la legalidad, tras detectar incumplimientos en veintiocho colegios, la mayoría por "manipulación de la realidad institucional de Navarra".



El balance de la inspección educativa del curso 2011-2012 ha sido conocido en su sesión de hoy por el Gobierno, cuyo consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha precisado en rueda de prensa que los incumplimientos detectados tienen que ver principalmente con la enseñanza del euskera.



Ha comprometido además el esfuerzo del Gobierno por luchar contra la utilización de la enseñanza del euskera "para explicar un determinado proyecto ideológico".



Se trata fundamentalmente de la utilización de unos mapas con carreteras, climas o ríos "de lo que no es nuestra realidad institucional" al incluir el País Vasco, ha agregado el consejero de Educación, José Iribas, al ser preguntado sobre si en estos libros había esa "manipulación de los relatos de la violencia de ETA" que un informe de la Guardia Civil atribuye a algunos centros educativos navarros.



Una manipulación que a su juicio "sería doblemente perversa" pero cuya existencia no ha confirmado pese a haber sido preguntado en varias ocasiones al respecto.

Servicio de Inspección Educativa

La iniciativa presentada hoy, que forma parte del plan anual de actuación del Servicio de Inspección Educativa y enmarcada en su Plan Estratégico, se centrará en este ejercicio 2013-14 en la revisión de los materiales didácticos que se usan en las aulas como material de apoyo o en sustitución de libros de texto.



De esta manera, ha señalado el consejero de Educación, en este primer trimestre, se está procediendo a la recogida de este tipo de materiales didácticos y de apoyo, comenzando la revisión en doce centros educativos que en el curso 2011-12 presentaron libros que no cumplían la legalidad y que dejaron de utilizarlos para pasar a usar materiales de elaboración propia. La labor de recogida y análisis se ampliará a otros centros escolares a lo largo de todo el curso escolar.



Además, se han revisado publicaciones en otros centros habiéndose detectado en un colegio la presencia de cuatro libros de euskera con contenidos no ajustados a currículo. La revisión comprende tanto textos de Educación Primaria como de ESO (Educación Secundaria Obligatoria).



Durante el curso 2011-12, el Departamento de Educación detectó en 28 centros (22 públicos y 6 concertados y todos ellos en las etapas de Educación Infantil y Primaria) de libros no ajustados a los requerimientos de la normativa vigente en la Comunidad, por lo que fueron requeridos a dejar de usarlos, tras lo que algunos de ellos los sustituyeron por otros textos y otros por materiales o de forma combinada (textos nuevos más materiales).