Zaragoza: 'El fin de la Parot ha afectado al 10% de los presos de ETA'

28/12/2013

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha apuntado, además, que gran parte de los excarcelados habían cumplido, en el momento de su salida de prisión, entre 26 y 29 de los 30 años máximos de condena.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha dicho que el final de la Doctrina Parot ha afectado al 10% de los presos de ETA que se hallan en cárceles del Estado, un porcentaje "reducido", y ha apuntado, además, que gran parte de los excarcelados habían cumplido, en el momento de su salida de prisión, entre 26 y 29 de los 30 años máximos de condena. En una entrevista con EFE, Zaragoza ha relatado que el fin de la Parot se vivió en la Fiscalía con "preocupación" y "cierta tensión, sobre todo por la insatisfacción que la ha producido en el mundo de las víctimas".

Zaragoza, no obstante, no tiene dudas de que no había más remedio que aplicar esa sentencia y no solo en el caso de Inés del Río "sino en todos los casos en los que concurrían circunstancias similares o idénticas", porque lo que ha hecho el Tribunal de Derechos Humanos "ha sido cuestionar el tema de la pena y del cumplimiento de la pena".



Sobre si la sentencia de Estrasburgo puede servir como revulsivo para acabar con ETA, Zaragoza entiende que sí porque uno de los argumentos que siempre ha utilizado el mundo de ETA para cuestionar la política penitenciaria "ha sido precisamente la aplicación de la doctrina Parot". "Una vez anulada por el Tribunal Europeo es evidente que un argumento fundamental de la críticas ha desaparecido y eso en cierto modo les puede deslegitimar desde la perspectiva internacional".