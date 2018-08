Política

Acto de expresos

Pedraz responde al PP: 'Prohibir el acto de Durango sería prevaricar'

Redacción

06/01/2014

El juez de la Audiencia Nacional ha respondido a Iñaki Oyarzabal con cinco mensajes en Twitter y recuerda que un juez no puede restringir un derecho fundamental 'sin petición de parte'.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha defendido en su cuenta personal en Twitter su decisión de no prohibir la reunión celebrada este sábado en Durango en la que participaron presos excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'.

En respuesta directa al secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, el juez, que tenía inactiva su cuenta desde el pasado mes de agosto, recuerda que el Estado de Derecho impide que un juez restringa un derecho fundamental sin petición de parte.

En el caso de la reunión de Durango, y tal y como explicó el titular del juzgado central de instrucción número 1 en su auto, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que es la que solicitó la prohibición, no estaba personada como parte en dicho procedimiento.

Concretamente, en su auto el magistrado señalaba que si el fiscal entiende que no se acredita la comisión de un delito de enaltecimiento (artículo 578 del Código Penal), " por obvia aplicación del principio acusatorio no procede otra cosa que el archivo de las actuaciones", puesto que la organización denunciante no era parte al no haberse personado como acusación.

Cinco tweets

El juez, que no ponía nada en su cuenta personal de Twitter desde el pasado 5 de agosto, redactó cinco mensajes pasadas las diez de la noche de ayer en respuesta directa a la cuenta oficial de Oyarzábal explicando su postura.

Le pregunta concretamente si sabe que el Estado de Derecho impide que un juez restrinja un derecho fundamental sin petición de parte y si conocía que las asociaciones de víctimas no se han personado en esta causa.

@inakiOyarzabal @sjpedraz: @inakiOyarzabal Sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando? — Santiago Pedraz (@sjpedraz) enero 5, 2014

El secretario general del PP en el País Vasco, Iñaki Oyarzabal, había señalado en su cuenta en la red social que el PP considera incomprensible y discrepa de la decisión del juez y del fiscal sobre la reunión en Durango, añadiendo que "ese acto etarra se debía haber evitado".