Rajoy se compromete a mejorar el texto del aborto y a hablar con todos

Redacción

08/01/2014

El presidente extremeño José Antonio Monago ha pedido que se intente buscar consenso y Celia Villalobos ha defendido que haya libertad de voto cuando la reforma legal llegue al Parlamento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido hoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP a mejorar el texto del anteproyecto de ley del aborto y a "hablar con todo el mundo" sobre la reforma que han criticado algunos dirigentes populares.

Además, ha recordado que el PP es "un partido que defiende el derecho a la vida" y ha subrayado que derogar la ley de plazos era un compromiso electoral, según han informado fuentes del Partido Popular.

Rajoy ha hecho estas reflexiones sobre el aborto en su intervención final ante el Comité Ejecutivo del PP, tras escuchar las exposiciones de varios presidentes autonómicos del PP en relación con el aborto, entre ellos José Antonio Monago (Extremadura), Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Luisa Fernanda Rudi (Aragón) o Pedro Sanz (La Rioja).



Así, por ejemplo, el extremeño José Antonio Monago ha pedido que se intente buscar el consenso en esta reforma, y la vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, ha defendido que haya libertad de voto cuando la reforma llega al Parlamento.

Gallardón, "abierto a escuchar"

También ha tomado la palabra Alberto Ruíz-Gallardón, que ha dicho que el Gobierno y el PP tienen la legitimidad de las urnas para llevar a cabo esta reforma de la ley del aborto. Es más, ha dicho que el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en 2010 contra la Ley de Plazos presentada por el PSOE y no sería ahora lógico no cumplir con lo que dice ese recurso, aunque el Tribunal no ha dado todavía ninguna resolución sobre él.

El ministro de Justicia, que ha criticado que "los partidos de izquierda" se quieran atribuir una superioridad moral con este tema, ha dicho que su despacho está abierto para escuchar a los cargos del PP en relación con este asunto.