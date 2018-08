Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu: 'Fernández Díaz no es el adecuado para pilotar el fin de ETA'

10/01/2014

El lehendakari ha tachado de "chapucera" la operación policial contra los interlocutores del EPPK.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado, como ya hiciera ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que la detención de ocho interlocutores del EPPK, colectivo que engloba a los presos de ETA y la izquierda abertzale, supone "un paso atrás", y ha tachado de "chapucera" la operación policial con la que se llevó a cabo.

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el jefe del Ejecutivo vasco ha denunciado que la "legislación excepcional" se siga aplicando "en un tiempo diferente", dos años después del fin definitivo de la violencia de ETA, y ha considerado que las detenciones tienen "un componente y un objetivo mediático".

En ese sentido, ha recordado que otras operaciones policiales, entre las que ha citado la realizada en septiembre contra Herrira, "han quedado en nada".

Urkullu ha reconocido que en los últimos meses se ha dado un "cambio de actitud y avances" entre algunos jueces, "como lo estamos viendo en la actuación de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con la doctrina Parot", pero ha lamentado que este hecho "no es generalizado".

Preguntado sobre si ha trasladado a Mariano Rajoy su opinión de la operación policial, Urkullu ha respondido que "en esta ocasión ni le he llamado ni le he escrito porque estoy a la espera de que él me responda y ponga fecha para volver a encontrarnos. Y en el momento en el que estemos, le haré una reflexión completa sobre lo yo estimo que es la situación sobre la paz y la convivencia".

El mandatario ha deplorado que el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no es el "adecuado" para "pilotar" este nuevo tiempo sin violencia, ya que "en todas sus comparecencias públicas siempre está manifestándose como si nada hubiera sucedido".

Sobre la llamada que le efectuó la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, para que retirara a la Ertzaintza de la operación contra el EPPK, operación en la que la Policía autonómica controló y vigiló a los manifestantes, Urkullu ha indicado que "si se pensaba que el lehendakari iba a dar instrucciones a la Ertzaintza sobre cómo debe actuar en una operación, estaba equivocada", a lo que ha añadido que "la Ertzaintza es una policía integral y, si hay mandato judicial, tendrá que actuar".

Asimismo, se ha mostrado "molesto" por el hecho de que "una portavoz parlamentaria llame al lehendakari con una única pretensión, hacérselo saber a los medios de comunicación al minuto siguiente".

El proceso no está parado

Por otro lado, ha afirmado que el proceso de paz "no está parado" porque "se trabaja mucho por debajo" para que, "dentro de un tiempo", se puedan visualizar "más pasos".



Además, ha considerado que debe haber un desarme que sea verificado, y ha asegurado que la Ertzaintza está dispuesta a esa verificación si el Gobierno del PP se niega a ello.

Manifestación por los presos

El lehendakari ha subrayado que no se plantea que la Audiencia Nacional prohíba la manifestación por los presos convocada por la plataforma Tantaz Tanta para este sábado en Bilbao, aunque ha mostrado su "preocupación" por la petición de la Fiscalía.

El jefe del Ejecutivo vasco ha recordado que esta convocatoria se ha realizado "en años anteriores en circunstancias muy diferentes" y "no ha pasado nada".

"¿Por qué en esta ocasión debe ser sometida al criterio del juez?, ¿por qué tenemos que estar sometidos a esta tensión?", se ha cuestionado.

La monarquía, "anacrónica"

Urkullu, que el miércoles se declaró republicano, ha considerado "anacrónico" el sistema monárquico y ha abogado porque la ciudadanía elija al jefe de Estado y éste no sea un cargo sucesorio.

A su juicio, para él el problema "no es tanto si el rey está en plenitud de condiciones físicas" o si le cae "mejor o peor". "Creo que hay otros sistemas que reflejan más fielmente lo que es la voluntad de la ciudadanía", ha indicado.

Urkullu ha señalado que le habría gustado que el rey se hubiera implicado como "catalizador" en las demandas de más autogobierno en Cataluña y Euskadi, y ha preguntado, en este sentido, "si el monarca o la Casa Real han jugado el papel que le corresponde por la propia Constitución Española".

"Y creo que no. Y eso me lleva a la pregunta: ¿para qué una Jefatura de Estado basada en un sistema de sucesión y donde se puede reformar la Constitución para garantizar la sucesión de una familia en un poder hereditario?", ha añadido.