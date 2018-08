Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Izagirre destaca la "importancia" del consenso alcanzado en Donostia

Redacción

10/01/2014

El alcalde de Donostia ha valorado el hecho de que PNV y PSE se hayan unido a Bildu para denunciar la operación contra los intermediarios del EPPK.

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre (Bildu), ha valorado el hecho de que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento donostiarra haya denunciado la operación contra los intermediarios del EPPK llevada a cabo esta semana por la Guardia Civil, con los votos de PNV, PSE-EE, además de Bildu y ha recordado que con la operación contra Herrira se aprobó una declaración parecida.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Izagirre se ha referido de al hecho de que jeltzales y socialistas se hayan su dado a la coalición en la aprobación del texto de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en el que consideran que la actuación policial "supone un obstáculo en el actual contexto político" que vive Euskadi y en la "esperanza" de que se "afiance" el proceso de paz.

"El consenso logrado tiene mucha importancia, y tengo que recordar que, cuando ocurrió lo de Herrira, también sacamos adelante un texto parecido entre los tres (Bildu, PNV y PSE). Los ayuntamientos tenemos mucho que hacer en la construcción de la paz, y muchas veces, sin esperar a lo que hacen los demás, hay una realidad en cada ciudad y pueblo y tenemos que buscar los acuerdos", ha defendido.

Asimismo, ha considerado que "la sensación general" ante las detenciones practicadas por la Guardia Civil es que "se ha hecho algo contrario a la paz" y, en este sentido, ha destacado que "buscar qué es lo que tenemos en común las distintas fuerzas políticas es algo que debemos trabajar, y nosotros estamos dispuestos, y lo hacemos en nuestro día a día, y este es un ejemplo más".

"Se elabora un documento y queda claro que estas tres fuerzas políticas no ven con buenos ojos lo ocurrido, que es un obstáculo vista cuál es la actual situación, y que se deben respetar todos los derechos humanos para todas las personas", ha afirmado.

'La paz, se contruye entre todos los ciudadanos'

Además, Izagirre ha subrayado que "la paz se va a construir entre todos los ciudadanos, aunque algunos no quieran la paz o se encuentren más cómodos en otro contexto". En este sentido, ha destacado que "cada uno debe trabajar en su ámbito, los trabajadores en la empresa o el taller, los estudiantes en el colegio o la universidad, los carpinteros en las carpinterías y los que estamos en los municipios en los ayuntamientos".

"Se puede hacer mucho por la convivencia y la normalización cada uno desde su ámbito, sin esperar a lo que hagan o dejen de hacer en otras instancias superiores. Me preocupan mucho las detenciones, pero mucho más me preocuparía si viera que en niveles inferiores no somos capaces de hablar y de sacar cosas adelante entre diferentes", ha asegurado.