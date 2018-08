Política

Tantaz Tanta

Ruz deja en manos de Velasco decidir si prohíbe la marcha de Bilbao

Redacción

10/01/2014

El juez Pablo Ruz no ve delito en la convocatoria, pero ha remitido el caso a Eloy Velasco, quien aún podría decidir prohibirla.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado prohibir la manifestación a favor de los presos convocada para este sábado en Bilbao por la plataforma Tantaz Tanta, al no observar delito, aunque ha remitido la causa a su compañero Eloy Velasco, quien aún podría prohibirla.

Según han informado fuentes jurídicas, Ruz no ve "a priori" indicios de que en la marcha se pueda cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo, por lo que rechaza adoptar la medida cautelar de prohibirla tal y como le pidió ayer el fiscal Carlos Bautista, que a su vez apoyó las peticiones en este sentido de tres asociaciones de víctimas.

No obstante, Ruz ha decidido remitir este asunto al juez Eloy Velasco, por ser el instructor de la causa contra Herrira, ya que la Fiscalía considera que esa plataforma de apoyo a los presos, que fue ilegalizada de facto en septiembre, está detrás de la convocatoria.

En su auto, Ruz reproduce los informes encargados a la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil, y respecto a éste último concluye que la marcha tiene como objetivo la defensa de los presos de ETA, la protesta contra la dispersión y la vulneración de los derechos humanos, "lo que convierte en mera hipótesis o suposición cualquier otra afirmación sobre la real finalidad de los actos".

Por ello, para el juez, "a priori" no se ha acreditado la existencia de un "posible enaltecimiento de acciones terroristas o de sus autores", conclusión a la que también llegó la Fiscalía, que tampoco observó la posibilidad de un delito de enaltecimiento y pedía la prohibición con el argumento de que "Tantaz tanta" es una posible sucesora de Herrira y forma parte del entramado de ETA.

El juez insiste en que no hay "evidencia" de que haya intención de cometer un delito con la manifestación, que en su informe la Policía describe como una movilización que anualmente se lleva a cavo a favor de los presos y, en este caso concreto, se trata de "una marea humana que como una ola, pretende inundar la ciudad contra la dispersión de los presos de ETA".

La Policía destaca que en la misma se portarán carteles individuales "como una gota" y que en ella "no hay previstos lemas, consignas a corear, pancartas, cabecera del acto, etc", en consonancia con el informe de la Ertzaintza, que indica que no figura ninguna organización convocante y que el texto de las pancartas trata sobre los derechos humanos, la paz y la dispersión de presos.

Tras descartar el delito de enaltecimiento, el juez decide inhibirse en favor de su compañero Eloy Velasco ante la posibilidad de que esta convocatoria vulnere la resolución por la que este juez acordó la suspensión durante dos años de la actividad de Herrira.