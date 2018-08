Política

Operación policial

Goioaga define la operación como 'persecución ideológica y política'

Eriz Lotina | eitb.com

10/01/2014

El abogado y senador de EH Bildu ha mostrado su "enfado y preocupación" por una operación que supone "quebrar y vulnerar el estado democrático". Además, ha desmentido estar ilocalizable.

El abogado y senador de EH Bildu, Iñaki Goioaga, ha dicho que la operación policial realizada por la Guardia Civil el pasado miércoles contra los interlocutores del EPPK es una "persecución ideológica y política".

Goioaga ha mostrado su "enfado y preocupación" por una operación que supone "quebrar y vulnerar el estado democrático". Por otro lado, el senador ha desmentido que estuvo ilocalizable en el día de ayer. "Hice un día totalmente normal; dormí en mi domicilio y estuve en contacto permanente con el Colegio de Abogados. He estado permanente localizado", ha concluido. "Ni como letrado ni como senador jamás he rehuido mis responsabilidades", ha dicho.

Por otro lado, el abogado ha negado que haya obstaculizado la operación "en ningún momento". "Yo ejerzo mi derecho, yo no he obstaculizado ninguna operación", ha explicado. "El registro es ilegal y no lo he autorizado, y jamás lo voy autorizar porque es ilegal", ha agregado. "Lo que no voy ha dejar es que se me utilice para tapar una gran chapuza del ministro del Interior", ha criticado.

"Yo no voy autorizar el registro porque es un derecho que tengo", ha insistido. "Que registren todos los despachos de los abogados de Genova para encontrar los papeles de Barcenas", ha dicho.

"Se han cruzado las líneas rojas del estado democrático y de derecho", ha repetido. Goioaga ha advertido que "se está extendiendo la presunción de culpabilidad de los abogados de los presos". "No ha sido una operación 'Jaque', sino mate al Estado", ha concluido.

Pretendían hacer más registros y detenciones

Antes que Goioaga ha intervenido en la rueda de prensa el abogado Alfonso Zenon. Zenon ha denunciado que la Guardia Civil pretendía detener a más personas en la operación, entre otros, a Fernando Arburua (médicos de los presos) y Nagore López de Luzuriaga (Etxerat).

Además, Zenon ha dicho que pretendían registrar las celdas de Jon Olarra, Ainoa Múgica y Josetxo Arizkuren, entre otros.

"Es una operación contra los mediadores del EPPK, contra el colectivo de presos y los abogados que les defienden", ha explicado el abogado, "a pesar de que su actividad era absolutamente pública y notoria".

"El Gobierno español se encuentra en fuera de juego y no quiere asumir que el paso dado estos últimos días es muy importante. No lo asimilan y pretenden volver a escenarios pasados", ha concluido Zenon.

El abogado ha dicho que se trata de una operación "llena de irregularidades y barbaridades jurídicas". "Han registrado el despacho de un senador, es algo inaudito en la historia reciente; han registrado multitud de despachos de abogados, no solo de los detenidos", ha recalcado.

Así, los abogados de los mediadores del colectivo de presos detenidos el miércoles en la CAV y Navarra han exigido su "liberación inmediata" al entender que no están acusados de nada "en relación con ETA", sino por su labor "pública y notoria" en favor de dichos reclusos.