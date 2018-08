Política

Audiencia Nacional

El fiscal pide prisión incondicional para los ocho arrestados

Redacción

13/01/2014

Los arrestados se han negado a declarar ante el magistrado, que delibera ya si dejarles en libertad, mandarles a prisión provisional o dictar alguna otra medida cautelar.



El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha interrogado ya a los ocho abogados del EPPK detenidos el pasado miércoles acusados de ser los intermediarios entre ETA y los presos. Los arrestados se han negado a declarar ante el magistrado, que delibera ya si dejarles en libertad, mandarles a prisión provisional o dictar alguna otra medida cautelar.



El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha solicitado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de los ocho detenidos, según fuentes fiscales.



El Ministerio Público considera que los arrestados deben ser enviados a prisión ante el patente riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El fiscal ha pedido prisión para todos ellos ante los indicios recabados y al observar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En régimen comunicado

Los ocho detenidos han permanecido hasta esta mañana en dependencias de la Guardia Civil, aunque no se ha decretado para ellos la incomunicación, por lo que pueden ser asistidos por abogados de confianza.

Además de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, comparecen ante Velasco Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.

Los arrestos se produjeron cinco días después de que los excarcelados por la anulación de la 'doctrina Parot' protagonizaran en Durango (Bizkaia) un acto para dar apoyo a los presos del EPPK, que anunciaron que reconocían el dañó causado y accedían a las vías penitenciarias.

La Mesa se reunirá de 'urgencia'

La Mesa del Parlamento Vasco ha autorizado convocar el miércoles la Diputación Permanente para debatir una proposición no de ley "urgente" de EH Bildu, en la que pide que la Cámara rechace estas últimas detenciones.



A favor de la convocatoria de la Diputación Permanente para tratar este asunto han votado los representantes del PNV, EH Bildu y el PSE-EE en la Mesa, mientras que el PP se ha opuesto y su portavoz, Borja Sémper, ha tachado de "vergonzoso" que se reúna este órgano con carácter de urgencia para hablar sobre la legalidad o no de una actuación policial.



El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que no tiene representación en la Mesa, también ha calificado de "vergonzosa" la decisión de la Cámara porque, a su juicio, el tema que plantea EH Bildu "en absoluto es urgente".