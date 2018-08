Política

Audiencia Nacional

El juez envía a prisión a los ocho intermediarios del EPPK

Redacción

13/01/2014

El juez asegura en el auto que los arrestados destruyeron pruebas y tres de ellos intentaron huir del despacho de abogados de Bilbao, en el que entró la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado hoy prisión provisional incondicional y sin fianza para los ocho detenidos el pasado miércoles por integrar supuestamente el llamado "frente de cárceles" de ETA, según han informado fuentes jurídicas.



Velasco ha adoptado esta decisión a petición del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ante los indicios recabados y al observar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Auto

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pone de manifiesto en el auto que los arrestados destruyeron pruebas y tres de ellos intentaron huir del despacho de abogados de Bilbao, en el que entró la Guardia Civil.

El magistrado, que imputa a todos los detenidos un delito de integración en organización terrorista, señala que los agentes encontraron "un pen-drive machacado conscientemente" y que, en contra de los sucedido en las 21 reuniones anteriores del órgano que integraban, el denominado Koordinazio Taldea (KT), sus miembros "aparecieron dispersos, destruyendo documentos".

Además, asegura que la Guardia Civil encontró "soportes informáticos de la dirección del KT escondidos en el interior de cojines de sofás y ordenadores con cables arrancados", así como "un churro o canutillo en papel cebolla" que contenía una comunicación que la dirección de ETA dirigió a sus presos en diciembre pasado.

El auto, que destaca que las reuniones celebradas por los detenidos en los despachos de los abogados eran "clandestinas", pone de manifiesto que contaban con un grado tal de autonomía que puede considerarse que "conforma un brazo más de la ETA misma".

Velasco confiere a Zulueta y Enparantza un papel de "liderazgo" del grupo y puntualiza que, a pesar de que ambos están ya imputados por este mismo delito en la causa que investiga el juez Javier Gómez Bermúdez sobre el colectivo H-Alboka, él enjuicia ahora "hechos muy posteriores" que conformarían "una pertenencia a ETA diferente".

El juez imputa, además, en su auto a la abogada Naia Zurriarain de la comisión de un delito de integración en organización terrorista y la cita a declarar el próximo jueves para que explique la introducción de "un canuto o rulo" con instrucciones de ETA al preso Asier Arzalluz Goñi.

Vinculación con la manifestación de 'Tantaz Tanta'

Según explica el juez en el auto, tras la suspensión de actividades de la plataforma Herrira en septiembre pasado, la dinámica "Tantaz tanta" asume el papel correspondiente a esa organización cumpliendo directrices del Koordinazio Taldea.

A través de esas directrices, el KT, añade el auto, "insta a Herrira a continuar con sus responsabilidades hasta la consolidación de una nueva organización una vez se desarrolle la movilización 'nacional' a favor de los presos que estaba prevista para el 11/01/2014" y que fue ilegalizada por orden de Velasco por considerar que había sido convocada por una sucesora de la considerada organización terrorista Herrira.

En régimen comunicado

Los ocho detenidos han permanecido hasta esta mañana en dependencias de la Guardia Civil, aunque no se ha decretado para ellos la incomunicación, por lo que han podido ser asistidos por abogados de confianza.

Los detenidos son Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.

Los arrestos se produjeron cinco días después de que los excarcelados por la anulación de la 'doctrina Parot' protagonizaran en Durango (Bizkaia) un acto para dar apoyo a los presos del EPPK, que anunciaron que reconocían el dañó causado y accedían a las vías penitenciarias.

La Mesa se reunirá de 'urgencia'

La Mesa del Parlamento Vasco ha autorizado convocar el miércoles la Diputación Permanente para debatir una proposición no de ley "urgente" de EH Bildu, en la que pide que la Cámararechace estas últimas detenciones.



A favor de la convocatoria de la Diputación Permanente para tratar este asunto han votado los representantes del PNV, EH Bildu y el PSE-EE en la Mesa, mientras que el PP se ha opuesto y su portavoz, Borja Sémper, ha tachado de "vergonzoso" que se reúna este órgano con carácter de urgencia para hablar sobre la legalidad o no de una actuación policial.



El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que no tiene representación en la Mesa, también ha calificado de "vergonzosa" la decisión de la Cámara porque, a su juicio, el tema que plantea EH Bildu "en absoluto es urgente".