Política

Manifestación 11-E

Gallardón acusa al PNV de 'dejarse atrapar' por la izquierda abertzale

Redacción

14/01/2014

El ministro de Justicia ha calificado de "error político" la convocatoria conjunta de PNV y Sortu en la manifestación del pasado sábado en Bilbao.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho hoy que lo que más le duele es que "el PNV, que ejerce el Gobierno vasco, se deje atrapar por la izquierda abertzale y se manifieste en la calle con ella".



En declaraciones a la Cope, Alberto Ruiz-Gallardón ha calificado de "error político" la convocatoria del PNV conjuntamente con Sortu de la manifestación del sábado pasado en Bilbao bajo el lema "Derechos Humanos. Acuerdo. Paz".



"Todos sabemos lo que es la izquierda abertzale y ETA, y hay que tener una actitud firme y rotunda, ya que ETA es una organización criminal que debe ser disuelta y el Estado de derecho debe evitar su existencia", ha recalcado el ministro.



Para Ruiz-Gallardón, la decisión del PNV ha supuesto un retroceso que desanima a una parte muy importante de los ciudadanos vascos ya que recupera una fractura social que había sido superada, por lo que espera que reflexione y rectifique.



Sobre el proceso independentista de Cataluña, Ruiz-Gallardón ha comentado que "el nacionalismo sabe que no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos que se marcan y que la consulta no se va a producir".



En este sentido ha insistido en que el Gobierno no permitirá actos políticos contrarios a la Constitución y "Mas sabe que si firma el decreto de convocatoria de la consulta al minuto siguiente estará recurrido ante el Tribunal Constitucional".