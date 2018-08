Política

Vox aboga por acabar con el modelo autonómico

Redacción

16/01/2014

El nuevo partido de Ortega Lara y Santiago Abascal asegura que no pretenden "atacar" a nadie y que no son la "escisión" de otro partido, en referencia al PP.

Vox, el nuevo partido de centro-derecha abanderado por el exdiputado del PP vasco Santiago Abascal y el exfuncionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara, propone acabar con el actual Estado autonómico, regenerar la democracia, mantener una política antiterrorista firme y fomentar una economía libre pero controlada por organismos reguladores eficaces.

Ortega Lara, que estuvo secuestrado por ETA durante más de 500 días, ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ha puesto la alfombra roja" a ETA –en referencia a las recientes excarcelaciones y a que la izquierda abertzale ha vuelto a las instituciones-, siguiendo el "camino marcado" por el anterior Ejecutivo socialista.

En la presentación de la nueva formación -en la que también han participado el filósofo José Luis González Quirós, el exministro Ignacio Camuñas y la traductora Cristina Seguí-, también se han pronunciado en contra del aborto y a favor de mantener la monarquía, aunque reglamentando su funcionamiento para terminar con ciertas "lagunas".

Además, han rechazado el "Estado partitocrático" que, a su juicio, se ha creado en España y han criticado la "incapacidad" de los partidos para hacer frente a una "falta de credibilidad" derivada de su "corrupción moral y política", para superar la crisis "económica, institucional, moral y de unidad nacional" que atraviesa el país y para emprender las reformas necesarias.

Sin embargo, han aclarado que la creación de Vox no responde a un interés "oportunista", que no pretenden "atacar" a nadie y que no son la "escisión" de otro partido, en referencia al PP, aunque Ortega Lara y Abascal fueron militantes durante muchos años.