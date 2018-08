Política

Parlamento Cataluña

Los tres parlamentarios críticos del PSC se resisten a dejar su escaño

17/01/2014

Tienen de margen hasta el domingo para hacerlo. Rajoy asegura que es "imposible dialogar" con la Generalitat y el Congreso ha recibido ya la proposición aprobada por el Parlament.

Los diputados díscolos del PSC, Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Núria Ventura, han insistido en su voluntad de no entregar el acta de parlamentario, ya que su postura no es la de "tres diputados aislados" y la solución va más allá de "una operación de maquillaje, sino que es un debate de fondo".

En declaraciones a Rac1, Catalunya Ràdio y TV3, Joan Ignasi Elena ha asegurado que la "voluntad de los tres es seguir siendo diputado socialista".

"No se trata de que tres diputados, a la brava, han decidido hacer una cosa diferente por intereses personales, cuando han habido dimisiones en la ejecutiva y tantísima gente está votando cosas diferentes en el territorio", ha recordado Elena.

Elena ha añadido que "no contemplan de ninguna manera" la posibilidad de acabar siendo expulsados: "El nuevo PSC, que nació hablando de nuevas formas y nueva cultura política, no puede ser que culmine con expulsiones. No responde a la tradición del PSC ni a la voluntad de la mayoría del partido".

El PSC pide de nuevo que entreguen el acta El PSC ha insistido hoy en pedir a los tres diputados que entreguen el acta de diputado y dejen el escaño.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz socialista en la Cámara catalana, Maurici Lucena, se ha mostrado "seguro" de que la entregarán, y ha dicho que él, si se encontrara en la misma situación, dejaría el escaño antes de que se lo pidieran.

Lucena ha recordado que los diputados tienen hasta el domingo para tomar una decisión, y ha evitado hablar de los escenarios que se abren si no lo hacen.

Por su parte, el exconseller socialista y líder de Nova Esquerra Catalana, Ernest Maragall, ha mostrado hoy su "apoyo" a los tres diputados y ha propuesto crear una "gran fuerza de izquierdas progresista".

Decisiones unilaterales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado que es "imposible dialogar" en estos momentos con la Generalitat de Cataluña mientras el Ejecutivo autonómico de Artur Mas siga tomando "decisiones unilaterales, una detrás de otra, sin comunicarlas a nadie y sin pretender llegar a entendimientos".

"Lo que yo veo desde aquí es un continuo proceso de toma de decisiones unilaterales. Así es imposible dialogar", ha asegurado en rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con quien se ha reunido en La Moncloa.

Asimismo, Rajoy ha asegurado que su posición sobre Cataluña sigue siendo la misma y ha defendido que "la soberanía la tiene el conjunto del pueblo español y solo el conjunto del pueblo español puede disponer de ella".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido hoy en que la consulta soberanista catalana es "contraria a la Constitución" y por tanto "no es posible y no puede celebrarse", y ha prometido que el Ejecutivo será "firme" defendiendo la Carta Magna.

La proposición de ley llega al Congreso

El Congreso de los Diputados ha recibido a las diez de la mañana de hoy la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento catalán para pedir al Gobierno que delegue a la Generalitat la competencia de convocatoria de referendos con el fin de que Cataluña pueda celebrar en El texto de la iniciativa se ha enviado por duplicado, un ejemplar para su registro en el Congreso y otro acompañando a una carta de la presidenta del Parlament al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, informándole de la aprobación de la proposición de ley.

Una vez registrada, la iniciativa habrá de ser calificada por la Mesa del Congreso, que tiene su próxima reunión el martes día 21. Como enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, ya que la Constitución lo sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones, la admisión a trámite del texto podría demorarse hasta la primera semana de febrero.