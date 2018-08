Política

Homenaje a Gregorio Ordoñez

La hermana de Ordóñez denuncia que se 'vete la palabra' a la familia

Redacción

23/01/2014

Consuelo Ordóñez también es crítica con la gestión en materia antiterrorista del Gobierno de España, "porque está sirviendo y mucho haber matado".

La hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, Consuelo Ordóñez, ha censurado que se "vete la palabra" a su familia en el homenaje a las víctimas del Partido Popular, y tambien ha criticado la gestión en materia antiterrorista del Gobierno de Mariano Rajoy porque "está sirviendo y mucho haber matado". En cualquier caso, ha asegurado que "todos" serán "bienvenidos" en el acto de recuerdo a su hermano en el aniversario de su asesinato a manos de ETA.

En declaraciones a Radio Euskadi, ha reconocido que le ha "molestado" la gestión que ha hecho el PP del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se va a celebrar este jueves en el Kursaal de Donostia-San Sebastián, jornada en la que se conmemora el 19º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez.

En este sentido, ha explicado que, cuando preguntó si le invitaban a la jornada "para intervenir, todo se torció" y recibió "excusas insultantes más bien", por lo que dijo "que no". Tras plantear que "todo es un paripé", ha considerado que, "si no quieren que intervenga porque es lo que parece sencillamente, que no les gusta lo que decimos, no estamos apesadumbradas, no estamos adiestradas, no puedo ir".

"No puedo estar viendo cómo interviene la presidenta de la Fundación de Víctimas, que es la única que no debería ir por su cargo a un acto político, y otras víctimas. Y resulta que al familiar del que se dice que se le va a homenajear ese día le vetan la palabra", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que, en caso de haber podido intervenir, pensaba "hablar con las palabras de mi hermano" y "criticar la gestión de este Gobierno nombrando y citando las frases y los argumentos de mi hermano" porque con ellas "queda en evidencia toda la gestión que se está haciendo por este gobierno" en materia de política antiterrorista.

De este modo, ha subrayado que, mientras su hermano defendía que "nunca servirá de nada matar", se está viendo que, con la gestión del Ejecutivo, "está sirviendo y de mucho haber matado". "Están consiguiendo sin matar, lo que no han conseguido matando. Para eso, que lo hubieran hecho muchísimo antes", ha agregado.

En relación a la presencia de dirigentes del PP en el recuerdo a su hermano que realizará la familia también este jueves, ha afirmado que serán "bienvenidos todos" porque la familia "no veta a nadie".