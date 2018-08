Política

Declaraciones

Calparsoro: 'No parece que ETA vaya a disolverse este año'

Redacción

26/01/2014

El fiscal jefe del TSJPV ha señalado, en una entrevista, que la banda "no puede subsistir, ni siquiera como actor político, por su trayectoria criminal".

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ha señalado que cree que "no parece" que ETA “se vaya disolver este año". En una entrevista publicada este domingo por El Diario Vasco, Calparsoro ha señalado que la banda "no puede subsistir, ni siquiera como actor político, por su trayectoria criminal": “Su mero nombre –ha destacado- ya supone antidemocracia, dolor y horror, e iría contra la democracia y la sociedad"

En este sentido, recalca que Sortu "podría ser más exigente en público con el desarme y la disolución de ETA" ya que sus estatutos son "clarísimos" en el rechazo a la actividad armada.

Respecto a la política penitenciaria, Calparsoro afirma que en la medida que ETA se disuelva, "y así lo ha anunciado el Gobierno, se facilitaría totalmente la flexibilización, con un acercamiento de presos y con progresiones de los grados", pero cree que no se producirá en 2014 porque "no parece" que la banda terrorista vaya a tomar esa decisión este año.



Subraya que no puede haber una progresión de grados colectiva y "tampoco una amnistía" sino que deben ser decisiones individuales de los presos.