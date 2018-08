Política

Los críticos de Covite se unirán a otra asociación de víctimas

27/01/2014

80 socios críticos con la actual dirección de Covite presentan su baja de este colectivo.

Los miembros del sector crítico del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) no crearán una nueva organización como habían anunciado en un principio, sino que se unirán a una asociación ya existente, de la que por el momento no desvelarán su nombre.



Así lo ha anunciado en ETB el portavoz de este grupo, Jorge Mota, quien ha avanzado que hoy mismo cerca de 80 socios críticos con la actual dirección de Covite, encabezada por Consuelo Ordóñez, presentarán su baja de este colectivo tras la fractura evidenciada el pasado sábado en el transcurso de la asamblea anual de la asociación.



Al término de esta reunión, el portavoz del grupo crítico explicó que el "importante porcentaje" de personas que previsiblemente abandonarán Covite, cerca de las 200, responden a la definición de "víctimas" del terrorismo según los requisitos establecidos por el Ministerio del Interior, una circunstancia que "no cumplen muchos de los socios" admitidos en el último año por la dirección y que lo fueron por ser "amenazados".



Jorge Mota ha avanzado que cerca de 80 personas formalizarán hoy mismo su baja del colectivo que constituyen una "primera hornada" de personas residentes en Donostia a las que ya se les ha recogido su "firma original".



Mota se ha mostrado confiado en que "en el transcurso de esta semana" puedan formalizarse el resto de bajas del resto del territorio para que todos los críticos puedan estar "totalmente desvinculados" de Covite y poder unirse a otra asociación ya existente.