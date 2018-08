Política

Convención Nacional del PP

Rajoy a Rubalcaba: 'O te callas o reconoces el mérito de la gente'

Redacción

02/02/2014

El presidente del Gobierno ha dedicado parte de su discurso al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ha pedido que admita que el país empieza a recuperase de la crisis.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cargado contra el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su intervención ante la Convención Nacional del PP, y ha recurrido al tuteo para exigirle que deje de "sembrar el desánimo" y admita que el país empieza a recuperase de la crisis económica. "No le ocultes a la gente la verdad de la recuperación como antes le ocultaste la del hundimiento", ha declarado.

Rajoy ha dedicado una parte de su discurso a Rubalcaba, aunque no ha pronunciado su nombre, y lo ha hecho porque, según ha dicho, las críticas "tienen un límite razonable". "Una cosa es no tirar las campanas al vuelo, porque queda mucho por hacer, y otra muy distinta decirle a la sociedad española que los esfuerzos de los últimos años no han servido para nada", ha agregado.

El presidente del PP y del Gobierno ha señalado al líder de la oposición como uno de los principales causantes de "todos los sinsabores" que ha vivido el país, como vicepresidente de un Ejecutivo "que llevó al país a la ruina". "Si además tú eres parte destacada en la causa de ese calvario, o te callas o reconoces el mérito de la gente", le ha exigido a Rubalcaba.

El líder de los populares ha asegurado también que si el país inicia la recuperación económica, como ha insistido en su discurso de hoy, es porque tiene mucha gente "capaz". "Es un país que necesitaba liberarse de la ineptitud de un mal gobierno para recuperar su propia energía", ha proclamado.