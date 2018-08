Política

Audiencia Nacional

Absuelven a 'Txeroki' de colocar una bomba en la Bolsa de Bilbao

Redacción

03/02/2014

No ha quedado probado que participara en aquel atentado, en 2002, en el que la Ertzaintza, finalmente, desactivó el artefacto.

La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", de la colocación de una bomba en el edificio de la Bolsa de Bilbao el 4 de marzo de 2002, que fue desactivada por la Ertzaintza, y por lo que se enfrentaba a una petición fiscal de 10 años de cárcel.

La sección primera de la Sala de lo Penal considera en su sentencia que en el juicio, en el que "Txeroki" se negó a declarar y dijo que "no autorizaba a juzgar a los ciudadanos de País Vasco", no ha quedado probado que participara en ese atentado y le absuelve por ello del delito de estragos en grado de tentativa.

La acusación se sustentaba en la declaración policial que realizó Gorka Martínez Arkarazo, condenado por haber alquilado el piso al "comando Olaia" de ETA, y de la que se retractó "expresamente" en la vista en lo que afectaba Arrano, alías que utilizaba el acusado.

"Su testimonio no aportó elemento de incriminación alguno para reconstruir el hecho objeto del juicio", sostiene la sentencia, que recuerda que como esas declaraciones no han sido ratificadas no pueden ser utilizadas para sustentar una condena.

Las huellas que se encontraron en un mapa y una carpeta en el piso del comando no pueden tampoco funcionar como elementos que corroboren el testimonio de Arkarazo, pues son elementos "muebles", "no anclados en el espacio", y por tanto pudieron haberse podido "transportarse fácilmente".

Añade que dado que el piso fue registrado dieciocho meses después del atentado, "el tiempo transcurrido hace imposible datar el contacto del acusado con el mapa".