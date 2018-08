Política

Goicoechea no dimite y rechaza las acusaciones de injerencia de Nieves

Redacción

11/02/2014

La consejera de Economía y Hacienda ha afirmado que es "totalmente falso" que se haya beneficiado del cargo para obtener "beneficio personal o profesional". Estudia acciones legales contra Nieves.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha afirmado que es "totalmente falso" que se haya beneficiado del cargo para obtener "beneficio personal o profesional" y ha anunciado que va a estudiar acciones legales contra la exdirectora gerente de la Hacienda foral Idoia Nieves. "No pienso presentar mi dimisión y seguiré", ha dicho.

Así lo ha comunicado la consejera en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Palacio de Navarra, después de que Idoia Nieves haya acusado a la consejera de "injerencias" en la labor de la Hacienda y de intentar "impedir que se realizara una actuación de supervisión que estaba prevista".

Lourdes Goicoechea ha mostrado su "sorpresa e indignación ante las informaciones interesadas" expuestas por Idoia Nieves y se ha declarado "conmocionada" con lo que ha escuchado.

"Niego rotundamente que me haya aprovechado de mi cargo para beneficio personal o profesional; nunca, nunca me he beneficiado de mi cargo. Es más, desempeño mi cargo con gran sacrificio personal, familiar y profesional", ha subrayado.

Ha dicho que no va a permitir que "una persona despechada ponga en cuestión mi honorabilidad y el trabajo de todos los profesionales del Gobierno y tomaré las acciones que sean oportunas".

En todo caso, Goicoechea se ha mostrado convencida de que se trata de "un ataque al Gobierno".