Política

Crisis política en Navarra

Elena Valenciano descarta aliarse con Bildu para desalojar a Barcina

Redacción

13/02/2014

En respuesta a las palabras de la vicepresidenta general del PSOE, Roberto Jiménez (PSN) ha sido rotundo: 'En Navarra, el PSOE soy yo".

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha desmentido hoy que su partido "vaya a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, y menos a una aventura política" como la de desalojar con una moción de censura a la presidenta navarra, Yolanda Barcina. Ante estas palabras, el secretario general del PSN, Robert Jiménez, ha sido rotundo: 'En Navarra, el PSOE soy yo", ha dicho.

En una entrevista en Antena 3, Valenciano ha desmentido que el PSN-PSOE esté barajando presentar una moción de censura junto a Bildu contra Barcina después de conocerse la denuncia de la ex directora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia Nieves, quien asegura que dimitió del cargo en enero tras los intentos de "injerencia" de la vicepresidenta, Lourdes Goicoechea.

"Esto no va a suceder", ha dicho Valenciano, para aclarar que las acusaciones vertidas han colocado a Barcina en una situación "muy difícil".

Hay, además, una comisión de investigación abierta en el Parlamento foral sobre estas denuncias y, si se verificaran las supuestas irregularidades, "la cosa sería gravísima" y "la propia Barcina dimitiría ella misma" porque estaría "en una situación insostenible". Pero, ha insistido, hay que dejar que la comisión haga su trabajo, en relación al ultimátum del PSN, que ha dado quince días a Barcina para adelantar las elecciones.

Sea como sea, la "número dos" del PSOE se ha esforzado en desmentir que los socialistas "vayan a ir con Bildu a ninguna parte".

Voces del PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha llamado hoy a los suyos a que estén "centrados" en la comisión de investigación sobre el caso de corrupción que afecta a la presidenta de Navarra y a no hablar de una moción de censura hasta conocer el resultado de esa comisión. "Después de la comisión de investigación hablaremos, porque si no no estaremos hablando de lo verdaderamente importante", ha respondido Rodríguez.



Eduardo Madina, secretario general del PSOE en el Congreso, afirma que ha llegado el momento de qeu los socialistas de Navarra abran un "tiempo nuevo" en "claves distintas", para que desde el Gobierno navarro se emitan "sensaciones" distintas. Según ha repetido en más de una ocasión, la decisión final "compete a los socialistas de Navarra".

En este sentido ha hablado también el secretario general del PSN. Roberto Jiménez afirma que su partido "hará lo que tenga que hacer" una vez conocidas las conclusiones de la comisión de investigación. En respuesta a las palabras de Valenciano, Jiménez ha sido rotundo: “El PSOE en Navarra soy yo”.



En este sentido ha subrayado que al plantear la moción de censura en el PSN "en ningún momento hemos hablado de siglas. Aquí lo importante es Navarra, el buen nombre de Navarra que por temas de corrupción está en boca de todos. Y este es un caso de corrupción que afecta a Navarra y a su Gobierno".